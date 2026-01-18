Acasă » Știri » Ce pensie are un fost polițist în 2026. Poate ajunge chiar la 4.000 de euro

De: Anca Chihaie 18/01/2026 | 09:56
Pensia unui fost polițist în 2026 continuă să fie un subiect de interes public, mai ales în contextul dezbaterilor privind pensiile de serviciu. Datele recente arată că o parte dintre foștii angajați ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI) beneficiază de venituri lunare consistente după ieșirea din activitate.

Angajații MAI se încadrează în categoria beneficiarilor de pensii de serviciu, adică pensii stabilite și calculate în baza unor legi speciale, diferite de sistemul public contributiv clasic. Acest tip de pensie se aplică mai multor structuri din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, iar polițiștii reprezintă una dintre cele mai numeroase categorii.

O analiză realizată pe baza datelor oficiale arată că aproape 30.000 de foști angajați ai MAI încasează pensii cu valori nete cuprinse între 3.001 și 5.000 de lei lunar. O categorie și mai numeroasă, de aproximativ 36.000 de persoane, primește pensii nete situate între 5.001 și 7.000 de lei. La acestea se adaugă aproape 12.000 de pensionari care încasează sume între 7.001 și 9.000 de lei, precum și peste 5.000 de beneficiari ale căror pensii depășesc pragul de 10.000 de lei și pot ajunge până la 20.000 de lei lunar.

În total, numărul beneficiarilor de pensii de serviciu proveniți din structurile MAI și plătiți de Casa de Pensii Sectorială a MAI se apropia de 90.000 de persoane în luna octombrie 2025. Această cifră include foști polițiști, jandarmi și alți angajați ai structurilor interne, reflectând dimensiunea semnificativă a acestui sistem de pensii speciale.

Regimul de contribuții aplicabil personalului activ din MAI diferă de cel al angajaților din sistemul public obișnuit. În timp ce majoritatea salariaților plătesc contribuția de asigurări sociale (CAS), personalul MAI achită o cotă individuală de 25% direct la bugetul de stat. Acest mecanism este reglementat atât de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cât și de prevederile Codului fiscal. Sistemul este conceput pentru a reflecta specificul activităților din domeniul ordinii publice, considerate cu grad ridicat de risc și uzură profesională.

Pe lângă angajații MAI, pensiile de serviciu mai sunt acordate și altor categorii profesionale, precum militarii, personalul din serviciile de informații (SRI, SIE, STS), personalul Serviciului de Protecție și Pază, precum și magistrații, deși aceștia din urmă reprezintă un segment numeric mult mai restrâns. O parte dintre aceste structuri, precum ANP, SRI, SPP, STS și SIE, sunt de asemenea deservite de Casa de Pensii Sectorială a MAI, însă nu au fost incluse în raportul care vizează strict pensionarii proveniți din structurile MAI propriu-zise.

În paralel, și Ministerul Apărării Naționale gestionează un număr important de pensionari militari. Datele pentru anul 2024 indică faptul că numărul mediu lunar al beneficiarilor de pensii de serviciu militară plătiți de Casa de Pensii Sectorială a MApN a depășit 72.000 de persoane. Această cifră a fost cu aproximativ 3% mai mare decât în anul precedent, ceea ce înseamnă o creștere de peste 2.000 de beneficiari într-un singur an.

