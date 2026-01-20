Ce salariu are Delia Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Cât primește lunar și ce avere are

Delia Dinu este consiliera președintelui Nicușor Dan și aceeași funcție a ocupat-o și în timpul mandatului lui Traian Băsescu (2005-2014), dar și în timpul guvernării lui Klaus Iohannis. Delia Dinu este nedespărțită de președintele țării la evenimentele oficiale, unde are grijă ca regulile de protocol să fie respectate.

Delia Dinu a dat întotdeauna dovadă de profesionalism și a știut să rămână persoana aceea discretă din spatele șefilor de stat, chiar dacă rolul pe care îl joacă este, de cele mai multe ori, covârșitor.

Delia Dinu obține 12.750 de lei pe lună pentru munca executată. Ea locuiește într-o casă aproape de București și mai are o proprietate la Cisnădie, aproape de Sibiu. Delia Dinu deține 50.000 de lei în cont și mai are 400.000 lei în hârtii de valoare.

Născută în 1976, Delia Dinu este licențiată în Drept la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. A lucrat în SPP între 2000 și 2012, iar din 2005 a activat în cadrul Protocolului Administrației Prezidențiale. Ea a fost numită consilier de stat în august 2012 și consilier prezidențial în iulie 2016 și a fost decorată de mai multe ori pentru activitatea sa.

Cine este tatăl Deliei Dinu

Delia Dinu pare că pășește pe urmele tatălui ei, generalul Ion Dinu, care i-a insuflat cele mai importante valori și i-a fost întotdeauna aproape. Delia s-a pregătit pentru drumul ales, iar familia unită pe care o are a sprijinit-o și i-a dat puterea de a răzbate

„Probabil (n. red.: se referă la copii) au simţit în casă acea disciplină şi mi-au călcat pe urme. Oricum, în tot ceea ce faci trebuie să pui suflet, că altfel, doar treci prin viaţă. Am o familie foarte unită şi meritele sunt ale soţiei care a știut mereu să asigure pacea şi liniştea în familie. Ea s-a ocupat de creșterea şi educarea copiilor”, spunea generalul Dinu pentru Adevărul. „Mie mi-a plăcut mereu să citesc, să aflu, să cercetez. Dar după doi ani de liceu civil, timp în care lucram la fermă ca să mă întreţin, mi-am dat seama că nu mai am cum să continuu. Cum îmi doream foarte mult să fac liceul în continuare, am ales liceul militar”, mai spunea generalul Dinu.

