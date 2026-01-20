Acasă » Știri » Ce salariu are Delia Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Cât primește lunar și ce avere are

Ce salariu are Delia Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Cât primește lunar și ce avere are

De: Simona Tudorache 20/01/2026 | 17:55
Ce salariu are Delia Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Cât primește lunar și ce avere are

Delia Dinu este consiliera președintelui Nicușor Dan și aceeași funcție a ocupat-o și în timpul mandatului lui Traian Băsescu (2005-2014), dar și în timpul guvernării lui Klaus Iohannis. Delia Dinu este nedespărțită de președintele țării la evenimentele oficiale, unde are grijă ca regulile de protocol să fie respectate.

Delia Dinu a dat întotdeauna dovadă de profesionalism și a știut să rămână persoana aceea discretă din spatele șefilor de stat, chiar dacă rolul pe care îl joacă este, de cele mai multe ori, covârșitor.

Delia Dinu obține 12.750 de lei pe lună pentru munca executată. Ea locuiește într-o casă aproape de București și mai are o proprietate la Cisnădie, aproape de Sibiu. Delia Dinu deține 50.000 de lei în cont și mai are 400.000 lei în hârtii de valoare.

Născută în 1976, Delia Dinu este licențiată în Drept la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. A lucrat în SPP între 2000 și 2012, iar din 2005 a activat în cadrul Protocolului Administrației Prezidențiale. Ea a fost numită consilier de stat în august 2012 și consilier prezidențial în iulie 2016 și a fost decorată de mai multe ori pentru activitatea sa.

Cine este tatăl Deliei Dinu

Delia Dinu pare că pășește pe urmele tatălui ei, generalul Ion Dinu, care i-a insuflat cele mai importante valori și i-a fost întotdeauna aproape. Delia s-a pregătit pentru drumul ales, iar familia unită pe care o are a sprijinit-o și i-a dat puterea de a răzbate

„Probabil (n. red.: se referă la copii) au simţit în casă acea disciplină şi mi-au călcat pe urme. Oricum, în tot ceea ce faci trebuie să pui suflet, că altfel, doar treci prin viaţă. Am o familie foarte unită şi meritele sunt ale soţiei care a știut mereu să asigure pacea şi liniştea în familie. Ea s-a ocupat de creșterea şi educarea copiilor”, spunea generalul Dinu pentru Adevărul.

„Mie mi-a plăcut mereu să citesc, să aflu, să cercetez. Dar după doi ani de liceu civil, timp în care lucram la fermă ca să mă întreţin, mi-am dat seama că nu mai am cum să continuu. Cum îmi doream foarte mult să fac liceul în continuare, am ales liceul militar”, mai spunea generalul Dinu.

Citește și: Nicușor Dan a promulgat legea: ce se întâmplă cu pensiile private ale românilor, din anul 2026

Citește și: Regele Charles l-a primit pe Nicușor Dan la Palatul Buckingham! Imaginea cu momentul istoric a fost postată de Președintele României

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tatăl lui Abi Talent, în comă după ce a fost implicat într-un accident rutier cumplit. A fost solicitat elicopterul SMURD!
Știri
Tatăl lui Abi Talent, în comă după ce a fost implicat într-un accident rutier cumplit. A fost solicitat…
Abush, adevărul despre relația cu Emily. Fostul Andreei Bostănică rupe tăcerea: ”Cu această fată am luat cina”
Știri
Abush, adevărul despre relația cu Emily. Fostul Andreei Bostănică rupe tăcerea: ”Cu această fată am luat cina”
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul...
Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război! „Cel mai probabil, în anii următori...”
Gandul.ro
Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război! „Cel mai...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Adevarul
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o...
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Digi24
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Parteneri
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine...
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Click.ro
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Mesajul Chinei la Davos în plin război comercial declanșat de Trump
Digi24
Mesajul Chinei la Davos în plin război comercial declanșat de Trump
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
„Plaha”, thrillerul politic de pe NETFLIX care a inflamat dezbaterile. Cât a costat primul sezon?
go4it.ro
„Plaha”, thrillerul politic de pe NETFLIX care a inflamat dezbaterile. Cât a costat primul sezon?
Cât de des ar trebui să-ți speli mașina?
Descopera.ro
Cât de des ar trebui să-ți speli mașina?
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război! „Cel mai probabil, în anii următori...”
Gandul.ro
Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război! „Cel mai probabil, în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Abush rupe tăcerea! Cum a ajuns „iubirea” cu Andreea Bostănică un coșmar juridic: “În spatele ...
Abush rupe tăcerea! Cum a ajuns „iubirea” cu Andreea Bostănică un coșmar juridic: “În spatele ei stă o adevărată echipă de escroci”
Tatăl lui Abi Talent, în comă după ce a fost implicat într-un accident rutier cumplit. A fost solicitat ...
Tatăl lui Abi Talent, în comă după ce a fost implicat într-un accident rutier cumplit. A fost solicitat elicopterul SMURD!
Abush, adevărul despre relația cu Emily. Fostul Andreei Bostănică rupe tăcerea: ”Cu această fată ...
Abush, adevărul despre relația cu Emily. Fostul Andreei Bostănică rupe tăcerea: ”Cu această fată am luat cina”
Afecțiunea de care suferă fiica lui Marius și a Simonei Urzică de la Power Couple: ”Nu mai aude ...
Afecțiunea de care suferă fiica lui Marius și a Simonei Urzică de la Power Couple: ”Nu mai aude absolut nimic”
Trei zile de concediu de odihnă în plus. Cine poate să beneficieze
Trei zile de concediu de odihnă în plus. Cine poate să beneficieze
Taxa care devine obligatorie. Modificări de ultimă oră la ANAF
Taxa care devine obligatorie. Modificări de ultimă oră la ANAF
Vezi toate știrile
×