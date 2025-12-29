Acasă » Știri » Orașul din România care atrage banii și investițiile ca un super magnet! Ce strategie are

De: David Ioan 29/12/2025 | 11:51
În ultimii 17 ani, Oradea a atras investiții private de aproximativ 1,3 miliarde de euro și fonduri publice de aproape 1,2 miliarde de euro, majoritatea provenite din programe europene.

Aceste sume au schimbat radical orașul, care a devenit un exemplu de modernizare și dezvoltare urbană în România.

Transformarea nu a fost întâmplătoare. Administrația locală a urmat o strategie clară, în care locuitorii au fost puși în centrul deciziilor. S-a investit în infrastructură, în servicii publice moderne și în crearea unor locuri de muncă bine plătite, astfel încât oamenii să aibă motive să rămână acasă, nu să plece în străinătate.

Potrivit analizelor, această abordare a făcut ca orașul să devină tot mai atractiv pentru investitori și pentru cei care locuiesc aici.

Oradea, Bihor, România. Foto: Pixabay

Sebastian Metz, directorul general al AHK România, spune că orașele moderne trebuie să își crească atractivitatea economică pentru a atrage investiții pe termen lung. În opinia sa, Oradea a înțeles foarte bine acest lucru și a creat condițiile necesare pentru ca investitorii străini să vadă România ca o opțiune serioasă, nu ca o soluție de compromis.

Rezultatele se văd în economie și în viața de zi cu zi: mii de locuri de muncă noi, salarii mai bune și o calitate a vieții care începe să se apropie de standardele orașelor din Vestul Europei. Oradea este astăzi considerată un oraș stabil, bine administrat și orientat spre viitor.

Care este strategia

În 2024, municipiul a bifat o premieră importantă. A devenit primul oraș din afara Bucureștiului ales pentru organizarea conferinței Cities of Tomorrow, un eveniment major al Camerei de Comerț Româno-Germane. Alegerea a venit ca urmare a performanțelor orașului în atragerea fondurilor europene și a investițiilor private.

Tot în această perioadă, Oradea a atras cea mai mare investiție greenfield din România din ultimii ani. Compania finlandeză Nokian construiește aici o fabrică de anvelope în valoare de 650 de milioane de euro. Proiectul va crea mii de locuri de muncă și va consolida poziția orașului pe harta industrială a Europei.

Dezvoltarea Oradiei este legată de mandatele lui Ilie Bolojan, care a condus orașul ca primar și, din 2020, conduce Consiliul Județean Bihor. Sub administrația sa, s-au făcut investiții masive în infrastructură, în modernizarea sistemului de termoficare și în reabilitarea clădirilor istorice, inspirate din modele occidentale, în special din Germania.

Astăzi, Oradea are cel mai extins sistem de termoficare din țară, cu costuri de încălzire mai mici decât cele ale sistemelor pe gaz. În același timp, autoritățile au aplicat politici ferme pentru reabilitarea clădirilor, combinând supraimpozitarea imobilelor neîngrijite cu programe de sprijin pentru proprietari.

