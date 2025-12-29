Cine este fotbalistul român care încasează 60.000 de euro pe lună de la ruși! Cum a decis să își înmulțească averea

Ionuț Nedelcearu s-a aflat foarte aproape de o revenire la Dinamo la începutul acestui an, însă planurile sale s-au schimbat în momentul în care a primit o propunere financiară considerabilă din partea rușilor de la Akron Togliatti.

Clubul i-a oferit fundașului un contract cu un salariu lunar de 60.000 de euro, sumă care l-a determinat să analizeze atent atât situația familiei, cât și perspectivele sale pe termen lung.

Ionuţ Nedelcearu încasează 60.000 de euro pe lună de la ruși

Fotbalistul crescut în academia lui Dinamo a explicat că experiența din Rusia vine la pachet cu provocări, dar și cu oportunități importante. În paralel cu activitatea sportivă, Nedelcearu a început să dezvolte un proiect personal în România, investind în domeniul imobiliar.

Acesta construiește locuințe în zona Corbeanca, o regiune aflată în plină expansiune în apropierea Capitalei.

Nedelcearu a vorbit deschis despre motivele pentru care a ales să se implice în acest sector, subliniind că un fotbalist trebuie să își pregătească din timp viitorul.

“Viața de fotbalist este scurtă, acum câștigăm sume mai mari, dar asta nu va fi la nesfârșit, trebuie să ne gândim la viitor, când ne lăsăm de fotbal începem o nouă viață, dacă nu facem ceva cu banii câștigați acum, va fi foarte greu după”, a declarat fundașul.

Cum a decis să își înmulțească averea

Sportivul a explicat că investițiile în imobiliare au venit natural, fiind una dintre puținele direcții în care se simte pregătit să se implice.

“Mă gândesc la viitor, mă gândesc la ce voi face, am început să investesc în imobiliare, altceva nu știu să fac, apartamente cumpărate, dar și să construiesc mai nou. M-a făcut să investesc pentru că piața în România încă are potențial de creștere, va crește în continuare, dar eu sunt doar la început. Nu știu dacă va fi pentru mine sau nu, părerea mea că în imobiliare nu sunt bani pierduți”, a explicat acesta.

Proiectele dezvoltate de fundaș sunt orientate spre segmentul premium, cu accent pe calitatea materialelor și pe confortul viitorilor proprietari.

“Am încercat și am mers pe premiza să le facem premium, cu finisaje de lux. Cu curte măricică, unde să aibă loc, pentru că și eu am fost crescut la curte și știu ce înseamnă să stai la curte și să ai spațiul tău verde”, a mai spus Nedelcearu.

Format la Dinamo, Nedelcearu a debutat în prima echipă în 2013 și a evoluat în tricoul „câinilor” până în 2018. Ulterior, cariera sa a continuat în străinătate, la UFA, AEK Atena, Crotone și Palermo, înainte de a ajunge în Rusia.

