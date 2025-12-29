Acasă » Știri » Cine este fotbalistul român care încasează 60.000 de euro pe lună de la ruși! Cum a decis să își înmulțească averea

Cine este fotbalistul român care încasează 60.000 de euro pe lună de la ruși! Cum a decis să își înmulțească averea

De: David Ioan 29/12/2025 | 11:14
Cine este fotbalistul român care încasează 60.000 de euro pe lună de la ruși! Cum a decis să își înmulțească averea
Cine este fotbalistul român care încasează 60.000 de euro pe lună de la ruși! Cum a decis să își înmulțească averea. Foto: Mediafaxfoto

Ionuț Nedelcearu s-a aflat foarte aproape de o revenire la Dinamo la începutul acestui an, însă planurile sale s-au schimbat în momentul în care a primit o propunere financiară considerabilă din partea rușilor de la Akron Togliatti.

Clubul i-a oferit fundașului un contract cu un salariu lunar de 60.000 de euro, sumă care l-a determinat să analizeze atent atât situația familiei, cât și perspectivele sale pe termen lung.

Ionuţ Nedelcearu încasează 60.000 de euro pe lună de la ruși

Fotbalistul crescut în academia lui Dinamo a explicat că experiența din Rusia vine la pachet cu provocări, dar și cu oportunități importante. În paralel cu activitatea sportivă, Nedelcearu a început să dezvolte un proiect personal în România, investind în domeniul imobiliar.

Ionut Nedelcearu. Foto: Mediafaxfoto

Acesta construiește locuințe în zona Corbeanca, o regiune aflată în plină expansiune în apropierea Capitalei.

Nedelcearu a vorbit deschis despre motivele pentru care a ales să se implice în acest sector, subliniind că un fotbalist trebuie să își pregătească din timp viitorul.

“Viața de fotbalist este scurtă, acum câștigăm sume mai mari, dar asta nu va fi la nesfârșit, trebuie să ne gândim la viitor, când ne lăsăm de fotbal începem o nouă viață, dacă nu facem ceva cu banii câștigați acum, va fi foarte greu după”, a declarat fundașul.

Cum a decis să își înmulțească averea

Sportivul a explicat că investițiile în imobiliare au venit natural, fiind una dintre puținele direcții în care se simte pregătit să se implice.

“Mă gândesc la viitor, mă gândesc la ce voi face, am început să investesc în imobiliare, altceva nu știu să fac, apartamente cumpărate, dar și să construiesc mai nou. M-a făcut să investesc pentru că piața în România încă are potențial de creștere, va crește în continuare, dar eu sunt doar la început. Nu știu dacă va fi pentru mine sau nu, părerea mea că în imobiliare nu sunt bani pierduți”, a explicat acesta.

Proiectele dezvoltate de fundaș sunt orientate spre segmentul premium, cu accent pe calitatea materialelor și pe confortul viitorilor proprietari.

“Am încercat și am mers pe premiza să le facem premium, cu finisaje de lux. Cu curte măricică, unde să aibă loc, pentru că și eu am fost crescut la curte și știu ce înseamnă să stai la curte și să ai spațiul tău verde”, a mai spus Nedelcearu.

Format la Dinamo, Nedelcearu a debutat în prima echipă în 2013 și a evoluat în tricoul „câinilor” până în 2018. Ulterior, cariera sa a continuat în străinătate, la UFA, AEK Atena, Crotone și Palermo, înainte de a ajunge în Rusia.

CITEŞTE ŞI: Gică Hagi și-a luat toată familia prin surprindere de când a devenit bunic. Nici măcar Ianis Hagi nu-l mai recunoaște! 

Răsturnare de situație la FCSB! Fotbalistul s-a trezit fără contract: „Ne-am strâns mâinile. E jucător liber”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cristian Gațu s-a căsătorit cu Mariana Oprea înainte de Crăciun, în mare secret! Avem primele imagini de la cununia civilă
Știri
Cristian Gațu s-a căsătorit cu Mariana Oprea înainte de Crăciun, în mare secret! Avem primele imagini de la…
Fotbalist de doar 18 ani, înjunghiat în plină stradă de Crăciun! A fost ținta unei răzbunări și acum se zbate pentru viața sa pe un pat de spital
Știri
Fotbalist de doar 18 ani, înjunghiat în plină stradă de Crăciun! A fost ținta unei răzbunări și acum…
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
Mediafax
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben de vânt puternic în 25 de județe
Gandul.ro
Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben...
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat 14.000.000 de euro din banii mei”
Prosport.ro
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat...
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”
Adevarul
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11...
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de...
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne așteaptă, de fapt, la începutul lui 2026
Mediafax
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Digi 24
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această informație
Promotor.ro
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Un serviciu Google va fi integrat în televizoare Samsung
go4it.ro
Un serviciu Google va fi integrat în televizoare Samsung
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Descopera.ro
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben de vânt puternic în 25 de județe
Gandul.ro
Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben de vânt...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum slăbești rapid după Crăciun. Cele trei trucuri care te ajută să arzi grăsimile înainte de ...
Cum slăbești rapid după Crăciun. Cele trei trucuri care te ajută să arzi grăsimile înainte de Revelion
Cum arată socrul lui Theo Rose. Soția lui Anghel Damian l-a filmat într-un moment mai intim și a ...
Cum arată socrul lui Theo Rose. Soția lui Anghel Damian l-a filmat într-un moment mai intim și a pus imaginile pe net
Ce dorință arzătoare au Oana și Vlad Gherman pentru anul 2026. Visul celor doi actori, tot mai departe ...
Ce dorință arzătoare au Oana și Vlad Gherman pentru anul 2026. Visul celor doi actori, tot mai departe de a se împlini
Daniela Iliescu, cadouri de sute de mii de euro de Moș Crăciun! S-a făcut vecină cu Culiță Sterp ...
Daniela Iliescu, cadouri de sute de mii de euro de Moș Crăciun! S-a făcut vecină cu Culiță Sterp și fanii au dat instant cu hate: „Te maimuțeresti pe rețele”
Ramona Olaru s-a aliat cu Ruxi Opulenta în războiul ei cu Alex Bodi?! Mesajul care îl vizează pe ...
Ramona Olaru s-a aliat cu Ruxi Opulenta în războiul ei cu Alex Bodi?! Mesajul care îl vizează pe musculos: „Suntem asumate”
Când vin pensiile în ianuarie 2026. Vești proaste pentru pensionarii României!
Când vin pensiile în ianuarie 2026. Vești proaste pentru pensionarii României!
Vezi toate știrile
×