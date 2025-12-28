Acasă » Știri » Gică Hagi și-a luat toată familia prin surprindere de când a devenit bunic. Nici măcar Ianis Hagi nu-l mai recunoaște!

De: David Ioan 28/12/2025 | 12:39
Ianis Hagi a trăit primul său Crăciun în postura de părinte, după ce familia sa s-a mărit recent cu un copil mult dorit. Fotbalistul român, aflat în prezent la Alanyaspor, a marcat momentul printr-o fotografie festivă realizată lângă brad, alături de soția sa, Elena, și de băiețelul lor, Giorgios.

Imaginea se aliniază cu gesturile similare ale altor jucători ai echipei naționale, care au împărtășit public momente din sărbătorile petrecute în familie.

Gică Hagi a devenit bunic

Nașterea lui Giorgios a schimbat dinamica familiei Hagi, inclusiv pe cea a lui Gheorghe Hagi, care, de când a devenit bunic, a decis să se retragă temporar din activitatea de antrenor pentru a petrece mai mult timp alături de cei dragi.

Prezența noului membru al familiei pare să îl fi apropiat și mai mult de fiul său și de nora sa, motiv pentru care vizitele sale sunt tot mai dese. În cea de-a treia zi de Crăciun, Elena Hagi a publicat pe Instagram o fotografie emoționantă cu micuțul Giorgios, însoțită de mesajul: „Primul Crăciun în 3!”.

Gică Hagi a devenit bunic. Foto: Instagram

Postarea a atras numeroase reacții, reflectând interesul publicului pentru viața personală a unuia dintre cei mai cunoscuți fotbaliști români ai momentului. Potrivit declarațiilor lui Ianis Hagi, apariția copilului a produs o transformare vizibilă în comportamentul tatălui său, Gheorghe Hagi.

Fostul mare internațional pare să trăiască o etapă complet diferită, dedicându-se cu entuziasm rolului de bunic. Ianis a vorbit deschis despre această schimbare, mărturisind că nu l-a mai văzut niciodată pe tatăl său atât de implicat și de fericit.

Gică Hagi şi-a luat toată familia prin surprindere

„Total diferit de cum credeam și mă așteptam. În 27 de ani, nu l-am văzut pe tata așa. Este ceva senzațional. Cumva, la mama mă așteptam să fie așa, dar pe tata îl văd total schimbat și mă bucură chestia asta”, a spus Ianis, subliniind impactul emoțional al acestei noi etape din viața familiei.

Acesta a mai adăugat că rolul de bunic i-a adus lui Gheorghe Hagi o bucurie aparte:

„Mă bucur că am putut să-i aduc această fericire. Ca tată, odată cu trecerea anilor, îți dorești să ai nepoți și să treci la următorul pas în viață. Este fericire pură, motiv pentru care o dată la trei săptămâni este aici. Nu mai este la Constanța, nu mai este la București, vine pentru el. Stă cu el în fiecare minut al zilei, chiar și noaptea.”

În încheiere, Ianis a subliniat cât de mult îl emoționează această transformare:

„Credeți-mă, nu l-am mai văzut pe tata așa și îmi doresc să fie alături de noi cât mai mult. Clar că ne și ajută, dar faptul că este atât de liniștit și fericit este cel mai important!”

