Cum arată fiul lui Ianis Hagi la 3 luni. Micuțul Giorgios l-a susțint pe tatăl lui în cea mai adorabilă ținută

Un nou moment încărcat de emoție a atras atenția admiratorilor familiei Hagi, după ce în mediul online au apărut imagini cu fiul lui Ianis Hagi, micuțul Giorgios, îmbrăcat într-un echipament miniatural al echipei naționale. Fotografiile au circulat rapid, stârnind reacții și numeroase aprecieri din partea internauților.

Nașterea lui Giorgios, la sfârșitul lunii august, a fost păstrată în aceeași notă de discreție. Ianis și soția sa, Elena, au optat pentru intimitate în ceea ce privește primele luni de viață ale copilului, evitând expunerea excesivă. Chiar și botezul a fost organizat într-un cadru restrâns, departe de atenția publicului. Doar câteva imagini publicate ulterior au permis fanilor să afle numele ales pentru primul lor copil, momentul fiind primit cu entuziasm de comunitatea online.

Imaginea publicată de soția lui Ianis Hagi cu Giorgios

Deși abia a depășit pragul de trei luni, Giorgios a fost prezent, chiar dacă doar simbolic, în atmosfera meciului disputat între Bosnia și Herțegovina și România, desfășurat sâmbătă, 15 noiembrie. În ziua meciului, familia Hagi a împărtășit cu urmăritorii o imagine care a captat instant atenția publicului: bebelușul îmbrăcat într-un set sportiv identic cu cel purtat de jucătorii naționalei României.

Elementul care a atras cel mai mult privirile a fost numele imprimat pe tricou, „Hagi”, detaliu care a transformat fotografia într-un simbol al apartenenței și continuității unei tradiții sportive bine cunoscute.

Postarea a devenit rapid virală, fiind redistribuită pe diverse platforme, iar reacțiile au fost pe măsură. Mulți dintre utilizatori au fost impresionați de simplitatea momentului și de modul discret în care familia a ales să prezinte imaginea.