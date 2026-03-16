Bogdan Mocanu și-a refăcut viața, după despărțirea de Iasmina. Cine e noua iubită

După aproape un an de relație, Bogdan Mocanu și Iasmina au decis să meargă pe drumuri separate. Informația a fost confirmată de Iasmina, care nu a dorit însă să ofere detalii despre motivele reale ale despărțirii.

La scurt timp, Bogdan Mocanu a rupt la rândul său tăcerea şi a vorbit public despre situația sentimentală în care se află.

Bogdan Mocanu și-a refăcut viața, după despărțirea de Iasmina

Fostul participant la „Puterea Dragostei” a declarat că a depășit rapid momentul separării și că în viața lui a apărut deja o altă femeie.

Mocanu a explicat că se află într-o etapă de cunoaștere, pe care nu o consideră o relație de tranziție.

„Da, vorbesc cu o fată care are telefonul roz. (…) Sunt într-o anumită cunoaștere. Lumea va spune acum că este foarte devreme, dar nu e o cunoaștere de tip pansament, cum s-ar putea interpreta. Eu nu cred în coincidențe, cred că toate lucrurile se întâmplă cu un motiv. Unii oameni îi țin pe alți oameni pe loc în drumul lor spre fericire, iar dacă noi stăm și refuzăm fericirea mult timp, atunci Creația Divină va interveni și ne va scoate anumiți oameni din viața noastră doar pentru a ne elibera drumul spre fericire”, a spus Bogdan Mocanu.

Cine e noua iubită

Acesta a vorbit cu optimism despre noua persoană din viața lui, subliniind că ea îl ajută să se îndrepte într-o direcție pozitivă. Totodată, a menționat că femeia este o fire rezervată și nu își dorește expunere publică.

„Cea care mă aduce pe drumul cel bun nu are nicio dorință de a-și arăta fața, de a ieși în evidență. E liniștită”, a mai declarat Bogdan Mocanu.

CITEŞTE ŞI: Vacanța s-a transformat în coșmar pentru Bogdan Mocanu: „Nu aș fi rezistat să plătesc 500€ pe zi”+ salvarea a venit de la Cătălin Cazacu

Motivul real al despărțirii dintre Bogdan Mocanu și Iasmina. Bruneta a făcut dezvăluiri