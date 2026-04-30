Noi controverse în cazul morții lui Tupac Shakur. Fratele artistului a intentat un nou proces, iar P. Diddy ar putea fi implicat

De: Daniel Matei 01/05/2026 | 00:50
Sursa foto: Profimedia

Fratele vitreg al lui Tupac Shakur a intentat un nou proces civil în care susține că moartea celebrului rapper ar fi implicat mai multe persoane necunoscute, nu doar bărbatul aflat în prezent în detenție.

Potrivit RadarOnline, Maurice Shakur solicită despăgubiri de la Duane Keith Davis, care se află în prezent încarcerat la Clark County Detention Center din Las Vegas și urmează să fie judecat în cursul acestui an, precum și împotriva a până la 100 de pârâți neidentificați.

Tupac Shakur a fost ucis în 1996, într-un caz care a rămas nerezolvat până la arestarea lui Duane Keith Davis, în septembrie 2023.

În procesul intentat de Maurice Shakur, acesta susține că noi probe apărute recent, inclusiv mărturii din fața marelui juriu și documentarul Netflix din 2025 „Sean Combs: The Reckoning”, indică faptul că uciderea fratelui său ar fi fost rezultatul unui complot coordonat.

„Pentru prima dată în aproape 30 de ani, firele evenimentelor încep să se lege”, iar persoanele necunoscute implicate „nu au fost trase la răspundere pentru faptele lor”, se arată în plângere.

Documentul mai arată că noile evoluții, inclusiv documentarul despre Sean „Diddy” Combs, au readus în atenție circumstanțele morții rapperului. Potrivit acuzațiilor, sursele citate includ mărturii care sugerează că mult mai multe persoane ar fi putut fi implicate în crimă, prin planificarea sau finanțarea atacului armat.

Acuzații indirecte către P. Diddy

În acțiunea juridică sunt menționate și afirmații din documentar care indică foști apropiați ai casei de discuri a lui Combs, precum și posibila implicare a unor figuri de rang înalt din industria muzicală.

Deși a fost acuzat în diverse teorii privind implicarea în asasinarea lui Tupac Shakur, Sean Combs a negat orice implicare. Echipa juridică a fondatorului Bad Boy Records a amenințat anterior că va da în judecată Netflix și pe producătorul 50 Cent, susținând că aceștia ar fi folosit materiale filmate „din culise” înainte de arestarea sa din 2024.

Duane Keith Davis este singura persoană inculpată în legătură cu moartea lui Tupac Shakur. Sursa foto: Profimedia

Procesul invocă doctrina californiană a „descoperirii întârziate” (delayed discovery), argumentând că informații esențiale, ținute ascunse ani la rând, au devenit disponibile abia recent.

În prezent, Duane Keith Davis rămâne singura persoană acuzată oficial în legătură cu crimă. Procurorii susțin că acesta ar fi planificat atacul, însă el a pledat nevinovat și urmează să fie judecat, procesul fiind programat pentru august 2026.

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
