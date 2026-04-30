Scandal într-un cartier de lux. O femeie trebuie să plătească sute de mii de euro după ce vecinii au reclamat-o din cauza unor lucrări de reparații

O fostă bancheră de la Goldman Sachs se confruntă cu o notă de plată de aproximativ 200.000 de lire sterline (230.000 de euro), după ce a fost dată în judecată de vecinii săi milionari, care susțin că renovarea apartamentului său din Knightsbridge le-a afectat grav locuința, expusă unor niveluri „extraordinare” de praf, care i-au împiedicat chiar și să-și usuce rufele în interior.

Leda Sara, fostă bancheră devenită designer de interior și agent imobiliar pentru clienți foarte bogați, a fost acționată în instanță de Samuel Wagner și soția sa, Jennifer, în urma unei renovări de amploare, desfășurate pe parcursul a cinci ani, cu numeroase întreruperi, a apartamentului său de 1,6 milioane de lire din exclusivista zonă Lennox Gardens din Londra, scrie The Independent.

Samuel Wagner, director al unei companii imobiliare suedeze, și soția sa au reclamat că tavanul locuinței lor s-a fisurat din cauza zgomotelor constante provenite din apartamentul de deasupra, precum și din cauza cantităților „extraordinare” de praf generate în timpul lucrărilor, după ce locuința lui Leda Sara a fost practic adusă la stadiul de „structură goală”, scrie sursa citată.

Cum a motivat judecătorul decizia

Scurgerile provenite de la un sistem de sprinklere și o cadă de duș defectă, apărute după finalizarea lucrărilor, au provocat daune semnificative, susțin reclamanții. Într-unul dintre incidente, tavanul apartamentului lor, evaluat la 1,4 milioane de lire sterline, s-a prăbușit.

După un proces, judecătorul Stephen Hellman a decis în favoarea cuplului, acordându-le despăgubiri de peste 40.000 de lire. De asemenea, Leda Sara a fost obligată să achite cea mai mare parte a cheltuielilor de judecată ale vecinilor, plătind în avans 91.000 de lire dintr-un total estimat la 150.000 de lire, la care se adaugă propriile sale costuri legale.

Deși judecătorul a stabilit că Leda Sara nu este responsabilă pentru scurgerile de apă, acesta a decis că ea poartă vina pentru durata excesivă a lucrărilor, care le-au provocat vecinilor „disconfort, inconveniente, neplăceri și anxietate” pe o perioadă îndelungată.

Instanța a aflat că disputa a izbucnit într-o clădire de patrimoniu de gradul II din Lennox Gardens, una dintre cele mai exclusiviste piețe rezidențiale din Knightsbridge, unde proprietățile pot ajunge la valori de până la 40 de milioane de lire sterline.

CITEȘTE ȘI:

