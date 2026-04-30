Acasă » Știri » Știri externe » Momente de groază pentru un celebru actor din „Misiune Imposibilă”. A leșinat într-un restaurant din Los Angeles

Momente de groază pentru un celebru actor din „Misiune Imposibilă”. A leșinat într-un restaurant din Los Angeles

De: Daniel Matei 30/04/2026 | 11:04
Momente de groază pentru un celebru actor din „Misiune Imposibilă”. A leșinat într-un restaurant din Los Angeles
Actorul Ving Rhames, cunoscut publicului larg pentru rolurile sale din franciza „Mission: Impossible” (Misiune Imposibilă), a trecut recent printr-un incident în timp ce se afla într-un restaurant din Los Angeles.

Potrivit TMZ, starul ar fi leșinat în timp ce se afla în local. Conform relatărilor, actorul s-ar fi simțit brusc rău și ar fi căzut în interiorul restaurantului, stârnind panică printre cei prezenți. Martorii au intervenit rapid, iar serviciile de urgență au fost alertate imediat. La scurt timp, echipajele medicale au ajuns la fața locului și i-au acordat primul ajutor.

Ving Rhames din „Misiune Imposibilă” a leșinat

Sursele citate de publicația americană susțin că Ving Rhames a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare, însă vestea bună este că actorul era conștient și în stare stabilă în momentul preluării de către medici. Deși nu au fost oferite detalii oficiale despre cauza exactă a incidentului, apropiații ar fi indicat că situația nu este considerată una gravă.

De-a lungul carierei sale, actorul a fost apreciat pentru versatilitatea și prezența sa puternică pe ecran, devenind una dintre figurile recognoscibile de la Hollywood. În prezent, nu există un comunicat oficial din partea reprezentanților actorului, însă presa americană sugerează că starea sa este sub control.

Ving Rhames a devenit cunoscut la nivel internațional în anii ’90, odată cu rolul din filmul cult Pulp Fiction, regizat de Quentin Tarantino, unde a interpretat personajul Marsellus Wallace.

Succesul său a continuat cu apariții în numeroase producții, însă unul dintre cele mai importante roluri ale sale rămâne cel al lui Luther Stickell din seria Mission: Impossible. Personajul său este unul dintre puținele care au apărut constant în franciză, alături de Tom Cruise. A câștigat un premiu Golden Globe Awards pentru interpretarea sa din filmul HBO Don King: Only in America, unde a dat viață celebrului promotor de box Don King.

