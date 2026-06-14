Mamă ucisă de propriul fiu. Tânărul era consumator de substanțe interzise

Un tragic eveniment a avut loc în Drobeta Turnu-Severin. Un tânăr și-a ucis mama în fața vecinilor, în plină stradă. Nu este prima dată când băiatul ar fi devenit agresiv cu ea, cu atât mai mult că este cunoscut drept consumator de substanțe interzise.

Moarte tragică în Drobeta Turnu-Severin. Un tânăr de doar 25 de ani și-a ucis propria mamă. Totul s-ar fi întâmplat chiar în plină zi, în fața vecinilor. Femeia de aproximativ 50 de ani era stabilită peste hotare, iar recent a revenit în țară. Nu este prima dată când este agresată de fiul ei. În plus, acesta consuma frecvent substanțe interzise. Imediat după fapta sa, băiatul ar fi încercat să fugă, însă a fost prins la scurt timp.

Mamă ucisă de propriul fiu

Comunitatea din Drobeta Turnu-Severin a privit scene dramatice. Duminică, 14 iunie, o femeie în vârstă de 50 de ani a fost ucisă în plină stradă, chiar în fața vecinilor. Crima a fost făcută de propriul fiu, în vârstă de 25 de ani. Victima era stabilită de mai mult timp în străinătate, dar a revenit în România în urmă cu puțin timp.

De asemenea, din primele informații, nu este prima dată când și-ar fi agresat mama. Mai mult decât atât, oamenii spun despre el că este consumator de substanțe interzise. După ce a comis crima, tânărul ar fi încercat să fugă, însă la fața locului s-au deplasat polițiștii care l-au prins la scurt timp. În acest moment nu se cunoaște motivul pentru care băiatul a recurs la gestul cumplit, însă o anchetă este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate cauza tragediei. Acesta a fost reținut și este cercetat pentru omor. În cazul în care va fi găsit vinovat, fiul victimei riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de detenție.

Nu este singura tragedie de acest fel. Amintim că în urmă cu ceva timp, Vlad Verdeș și-a ucis propriul tată. Tânărul din Piatra Neamț, în vârstă de 22 de ani a acționat în același mod: în plină zi, pe stradă, în văzul tuturor. La fața locului s-au deplasat echipajele medicale, însă nu a mai putut fi salvat.

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