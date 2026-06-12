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Fiul lui Rob Reiner își acuză frații că l-au lăsat fără bani pentru apărare. Nick este acuzat de moartea părinților săi

De: Daniel Matei 12/06/2026 | 11:52
Fiul lui Rob Reiner își acuză frații că l-au lăsat fără bani pentru apărare. Nick este acuzat de moartea părinților săi
Sursa foto: Profimedia
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Noi detalii ies la iveală în cazul uciderii cineastului Rob Reiner și a soției sale, Michele Singer Reiner.

Nick Reiner, fiul celor două victime, susține că frații săi și-au încălcat promisiunea de a-i finanța apărarea juridică în procesul în care este acuzat că și-a ucis părinții, potrivit PEOPLE.

Potrivit unor documente depuse la instanța din California, Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, afirmă că fratele său mai mare, Jake Reiner, și sora sa, Romy Reiner, au renunțat la un angajament anterior prin care ar fi urmat să acopere costurile apărării sale. Acuzațiile apar într-o petiție prin care acesta încearcă să obțină acces la un fond fiduciar în valoare de aproximativ 1,5 milioane de dolari, constituit de părinții săi.

În documentele depuse în instanță, fostul său avocat, Alan Jackson, susține că a acceptat inițial cazul după ce a primit asigurări că onorariile sale vor fi acoperite. Ulterior însă, finanțarea promisă nu s-a mai materializat, iar avocatul s-a retras din dosar. Jackson a declarat că ar putea reveni în echipa de apărare dacă va exista o sursă sigură de finanțare.

Într-o declarație depusă în sprijinul petiției lui Nick, Jackson scrie: „Frații lui Reiner au participat la discuțiile privind reprezentarea juridică și au fost de acord verbal să acționeze ca plătitori terți pentru apărarea lui Reiner. Reprezentantul familiei și membrii familiei mi-au oferit asigurări că acordul de reprezentare va fi returnat prompt și că suma convenită va fi achitată fără întârziere. Decizia mea de a prelua cazul s-a bazat pe convingerea că Reiner angajase firma mea de avocatură și că onorariul convenit urma să fie achitat de plătitori terți”.

Fiul lui Rob Reiner spune că nu are acces la banii lăsați de părinții săi

Reiner a depus o cerere prin care solicită acces la un fond fiduciar în valoare de aproximativ 1,5 milioane de dolari, în timp ce este judecat pentru presupusa ucidere a părinților săi.

Potrivit documentelor, Nick Reiner susține că îi este blocat accesul la banii din trust, deși ar fi avut dreptul să primească o parte din sumă încă de la vârsta de 30 de ani, iar restul banilor urmând să fie disponibili la 35 de ani.

Trustul a fost constituit de Rob și Michele Reiner pentru cei trei copii ai lor și prevedea plăți eșalonate în funcție de vârstă. În prezent, Nick Reiner are 32 de ani și susține că nu a primit suma care i se cuvenea.

Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, și soția sa, Michele Singer Reiner, în vârstă de 70 de ani, au fost găsiți morți în casa lor de către fiica lor pe 14 decembrie. Cei doi au murit din cauza „multiplelor răni provocate de obiecte înțepătoare”, potrivit medicului legist.

Nick Reiner a fost arestat în Los Angeles în aceeași zi. Presa americană a relatat că el și tatăl său participaseră la o petrecere în seara precedentă și că s-au certat. El se confruntă cu două acuzații de crimă de gradul întâi.

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Cine este Nick Reiner, acuzat că și-a ucis tatăl, celebrul regizor Rob Reiner. A avut numeroase probleme de-a lungul vremii

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