Nunta faraonică din Vrancea, cu 67 de nași, a împânzit internetul. Florin Salam și Dan Bursuc, pe lista care a făcut înconjurul țării

Nuntă cu iz de Hollywood, în România! Show total și un alai de nași cât pentru o nuntă regală! Alin și Lenuța Hangu au dat o petrecere de zile mari în Vrancea, cu 67 de nași, artiști de top, invitați veniți de peste hotare și un moment care a furat toate privirile: Moșailov a descins la eveniment călare, ca într-un film. Iar asta nu este nici pe departe tot ce au pregătit mirii pentru cea mai importantă zi din viața lor! Vezi mai jos spectacolul!

Nunta a avut loc pe 30 iulie, la Laguna Verde, lângă Homocea, iar organizarea a fost dusă la un alt nivel. Mirii au avut inclusiv un site dedicat evenimentului, unde au pus la dispoziție informații despre locație, nași, artiști, program, experiențele pregătite pentru invitați și chiar o secțiune de confirmare a prezenței.

67 de nași! Lista a făcut înconjurul țării.

Unul dintre cele mai spectaculoase detalii ale evenimentului este, fără doar și poate, numărul impresionant de nași. Alin și Lenuța Hangu au avut o adevărată „armată” de părinți spirituali, cu zeci de nume pe listă.

Site-ul oficial al nunții arată că nașii au venit din numeroase zone ale României, dar și din afara țării. Harta dedicată acestora cuprinde localități din zeci de județe, dar și Franța, Iran și Chișinău. Printre familiile de nași apar și nume cunoscute publicului, precum Florin Salam și Roxana, respectiv Dan și Gina Bursuc.

Practic, invitații au avut parte de o adevărată demonstrație de forță încă de la capitolul nași. Iar dacă cineva credea că aici se termină surprizele, abia de acum începe distracția.

Lista artiștilor, de-a dreptul spectaculoasă

Nici la capitolul muzică, Alin și Lenuța Hangu nu s-au zgârcit deloc. Pe site-ul evenimentului este prezentată o listă impresionantă de artiști care au făcut parte din programul nunții.

Florin Salam, Tzancă Uraganu, Jador, Costel Biju, Sorinel Puștiu, Narcisa, Leo de la Kuweit, Dani Prințul Banatului, Lele, Ionuț Babu, Marian de la Bârlad și Cristian de la Craiova se numără printre artiștii trecuți în lineup. Iar lista este mult mai lungă.

Momentul care a furat toate privirile: Moșailov a venit călare!

Dar, dintre toate elementele care au făcut ca nunta să iasă din tipare, unul a atras atenția în mod special. Moșailov a venit călare pe cal la nunta lui Alin Hangu, iar momentul a fost surprins și a ajuns rapid în mediul online.

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