Acasă » Exclusiv » Nunta faraonică din Vrancea, cu 67 de nași, a împânzit internetul. Florin Salam și Dan Bursuc, pe lista care a făcut înconjurul țării

Nunta faraonică din Vrancea, cu 67 de nași, a împânzit internetul. Florin Salam și Dan Bursuc, pe lista care a făcut înconjurul țării

De: Carmen Gone 01/08/2026 | 20:10
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Nuntă cu iz de Hollywood, în România! Show total și un alai de nași cât pentru o nuntă regală! Alin și Lenuța Hangu au dat o petrecere de zile mari în Vrancea, cu 67 de nași, artiști de top, invitați veniți de peste hotare și un moment care a furat toate privirile: Moșailov a descins la eveniment călare, ca într-un film. Iar asta nu este nici pe departe tot ce au pregătit mirii pentru cea mai importantă zi din viața lor! Vezi mai jos spectacolul! 

Nunta a avut loc pe 30 iulie, la Laguna Verde, lângă Homocea, iar organizarea a fost dusă la un alt nivel. Mirii au avut inclusiv un site dedicat evenimentului, unde au pus la dispoziție informații despre locație, nași, artiști, program, experiențele pregătite pentru invitați și chiar o secțiune de confirmare a prezenței.

Show total și un alai de nași cât pentru o nuntă regală!
Show total și un alai de nași cât pentru o nuntă regală! / sursa: social media

67 de nași! Lista a făcut înconjurul țării.

Unul dintre cele mai spectaculoase detalii ale evenimentului este, fără doar și poate, numărul impresionant de nași. Alin și Lenuța Hangu au avut o adevărată „armată” de părinți spirituali, cu zeci de nume pe listă.

Site-ul oficial al nunții arată că nașii au venit din numeroase zone ale României, dar și din afara țării. Harta dedicată acestora cuprinde localități din zeci de județe, dar și Franța, Iran și Chișinău. Printre familiile de nași apar și nume cunoscute publicului, precum Florin Salam și Roxana, respectiv Dan și Gina Bursuc.

Practic, invitații au avut parte de o adevărată demonstrație de forță încă de la capitolul nași. Iar dacă cineva credea că aici se termină surprizele, abia de acum începe distracția.

Nici la capitolul muzică, Alin și Lenuța Hangu nu s-au zgârcit deloc
Nici la capitolul muzică, Alin și Lenuța Hangu nu s-au zgârcit deloc/sursa: social media

Lista artiștilor, de-a dreptul spectaculoasă

Nici la capitolul muzică, Alin și Lenuța Hangu nu s-au zgârcit deloc. Pe site-ul evenimentului este prezentată o listă impresionantă de artiști care au făcut parte din programul nunții.

Florin Salam, Tzancă Uraganu, Jador, Costel Biju, Sorinel Puștiu, Narcisa, Leo de la Kuweit, Dani Prințul Banatului, Lele, Ionuț Babu, Marian de la Bârlad și Cristian de la Craiova se numără printre artiștii trecuți în lineup. Iar lista este mult mai lungă.

Moșailov a venit călare pe cal la nunta lui Alin Hangu
Moșailov a venit călare pe cal la nunta lui Alin Hangu/ sursa: social media

Momentul care a furat toate privirile: Moșailov a venit călare!

Dar, dintre toate elementele care au făcut ca nunta să iasă din tipare, unul a atras atenția în mod special. Moșailov a venit călare pe cal la nunta lui Alin Hangu, iar momentul a fost surprins și a ajuns rapid în mediul online.

VEZI ȘI: Roxana Dobre și-a etalat comoara de 36.000 de euro. Ce cadou i-a făcut Florin Salam „reginei” lui, cu ocazia aniversării a 12 ani de relație

CITEȘTE ȘI: Cum și-a sărbătorit Lambada ziua de naștere? Tzancă Uraganu i-a fost alături

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum l-a pedepsit Denisa pe Bogdan „Motanul”, la piscină, de față cu toată familia. Escapada cu prezentatoarea TV „s-a prescris”, dar soția n-a uitat
Exclusiv
Cum l-a pedepsit Denisa pe Bogdan „Motanul”, la piscină, de față cu toată familia. Escapada cu prezentatoarea TV…
De ce a refuzat Alchimistul Cafelei să fie ispită la Insula Iubirii. După ce a devenit viral pe TikTok, fanele l-au asaltat!
Exclusiv
De ce a refuzat Alchimistul Cafelei să fie ispită la Insula Iubirii. După ce a devenit viral pe…
„Putem merge PE JOS până în România”: Dunărea la minime ISTORICE scoate la iveală epave și amenință producția de energie din regiune
Mediafax
„Putem merge PE JOS până în România”: Dunărea la minime ISTORICE scoate la...
Un colaps energetic anunțat. USR a blocat la CCR legea de finalizare a hidrocentralelor abandonate/Partidul susținea că nevoia de securitate energetică este „o manipulare ticăloasă”
Gandul.ro
Un colaps energetic anunțat. USR a blocat la CCR legea de finalizare a...
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai...
Un ONG cere anchetarea activității și veniturilor lui Marian Godină: „Circul a mers prea departe”
Adevarul
Un ONG cere anchetarea activității și veniturilor lui Marian Godină: „Circul a mers...
Traian Băsescu, despre criza energetică: „Este un caz penal. Am ajuns aici cu niște panarame de miniștri”
Digi24
Traian Băsescu, despre criza energetică: „Este un caz penal. Am ajuns aici cu...
AVERTISMENT de la Apele Române: „Următoarele două săptămâni sunt critice”. Dunărea poate coborî sub pragul critic din 2003
Mediafax
AVERTISMENT de la Apele Române: „Următoarele două săptămâni sunt critice”. Dunărea poate coborî...
Parteneri
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales de ea: a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce s-a întâmplat în vacanța lui Alexandru Ciucu cu fiicele sale: „S-au pus multe întrebări”
Click.ro
Ce s-a întâmplat în vacanța lui Alexandru Ciucu cu fiicele sale: „S-au pus multe întrebări”
Semnalizarea în sensul giratoriu: Greșeala pe care o fac mulți șoferi fără să știe. Explicațiile Poliției Române
Digi 24
Semnalizarea în sensul giratoriu: Greșeala pe care o fac mulți șoferi fără să știe. Explicațiile...
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
Digi24
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
Este LEGAL ca Poliția să stea cu radarul sub pom sau după un panou publicitar?
Promotor.ro
Este LEGAL ca Poliția să stea cu radarul sub pom sau după un panou publicitar?
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
go4it.ro
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
Galaxia noastră s-a răsturnat la 90 de grade, iar astronomii nu știu de ce
Descopera.ro
Galaxia noastră s-a răsturnat la 90 de grade, iar astronomii nu știu de ce
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Un colaps energetic anunțat. USR a blocat la CCR legea de finalizare a hidrocentralelor abandonate/Partidul susținea că nevoia de securitate energetică este „o manipulare ticăloasă”
Gandul.ro
Un colaps energetic anunțat. USR a blocat la CCR legea de finalizare a hidrocentralelor abandonate/Partidul...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cum l-a pedepsit Denisa pe Bogdan „Motanul”, la piscină, de față cu toată familia. Escapada ...
Cum l-a pedepsit Denisa pe Bogdan „Motanul”, la piscină, de față cu toată familia. Escapada cu prezentatoarea TV „s-a prescris”, dar soția n-a uitat
Această tânără de 27 de ani a fost dată dispărută pe 25 iulie 2026. Ireal unde a fost găsită ...
Această tânără de 27 de ani a fost dată dispărută pe 25 iulie 2026. Ireal unde a fost găsită după 6 zile
Cum atrage Maria Popovici banii în viața ei. Ritualul de la care nu se dezice
Cum atrage Maria Popovici banii în viața ei. Ritualul de la care nu se dezice
Povestea bărbatului care a murit imediat după ce a câștigat 200 de milioane de euro la LOTO. Ce ”moștenire” ...
Povestea bărbatului care a murit imediat după ce a câștigat 200 de milioane de euro la LOTO. Ce ”moștenire” a primit soția lui
Ultima dorință a lui Tudor Spoitoru. Ce le-a cerut apropiaților cu limbă de moarte
Ultima dorință a lui Tudor Spoitoru. Ce le-a cerut apropiaților cu limbă de moarte
Bancul sfârșitului de săptămână | Cine este Mariana, de fapt
Bancul sfârșitului de săptămână | Cine este Mariana, de fapt
Vezi toate știrile