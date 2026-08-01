Cum atrage Maria Popovici banii în viața ei. Ritualul de la care nu se dezice

Maria Popovici a recunoscut că are propriul „truc” atunci când simte că portofelul începe să se golească. Comedianta a spus că nu se bazează doar pe muncă, ci și pe un ritual pe care îl repetă de fiecare dată când își dorește să atragă bani și proiecte noi. Mai mult, ea a spus că există un semn care nu a dat greș niciodată și care îi vestește că urmează să încaseze un nou contract.

Dacă pe scenă face sala să izbucnească în râs, în viața de zi cu zi Maria Popovici a recunoscut că are și câteva obiceiuri pe care mulți le-ar numi superstiții. Fosta soție a lui Alex Mincu a recunoscut că, ori de câte ori simte că are nevoie de un impuls financiar, nu intră în panică și nici nu se plânge, ci face un gest pe care îl consideră aproape infailibil.

Așa atrage Maria Popovici banii!

Actrița a povestit că vorbește direct cu Universul și cere fără ocolișuri ceea ce își dorește. Ea as pus că nu lasă loc îndoielii și își imaginează că banii sunt deja pe drum spre contul ei.

„Am nevoie de bani de la Univers, să cadă bani din cer”, a spus Maria Popovici, convinsă că această metodă a funcționat de fiecare dată.

Și asta nu este tot. Vedeta a spus că există un semn care, în mod ciudat, a fost urmat aproape de fiecare dată de o veste bună. Atunci când începe să o mănânce palma stângă, Maria nu mai stă pe gânduri și își sună imediat managerul.

De ce? Pentru că experiența i-a demonstrat că, de fiecare dată când apare acest semn, vine la pachet și un contract nou sau o propunere profesională. Coincidență sau nu, actrița a spus că scenariul s-a repetat de atât de multe ori încât a ajuns să creadă cu tărie în el.

Cel mai greu moment din viața comediantei

Dincolo de partea amuzantă a poveștii, Maria Popovici a povestit și despre unul dintre cele mai grele momente din viața ei. Comedianta a mărturisit că, în jurul vârstei de 25 de ani, a început să se confrunte cu atacuri de panică, fără să înțeleagă inițial ce i se întâmplă.

„Atunci când e greu cu căpuțul, e greu și cu corpuțul”, a spus ea.

Artista a spus că senzația era atât de puternică încât avea impresia că nu mai poate respira și că organismul îi intră într-o stare de alertă fără niciun pericol real. În cele din urmă, a ales să ceară ajutor și spune că aceasta a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-a luat.

„Eu, când pățesc ceva, cer ajutor, nu mi-e rușine”, a mărturisit Maria Popovici.

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