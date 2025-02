Drama neștiută a Mariei Popovici. Și-a pierdut fratele, în 2018, din cauza unei boli cumplite

Deși este mereu cu zâmbetul pe buze și știe cum să își cucerească publicul și să îl amuze, Maria Popovici a trecut prin momente foarte grele. Cu toate că anumite aspecte neplăcute din viața ei, cum ar fi divorțul de Mincu, au fost făcute publice, comedianta nu a vorbit niciodată despre durerea cumplită prin care a trecut în urmă cu mulți ani.

Recent, Maria Popovici și-a deschis sufletul și a împărtășit cu fanii ei un moment pe care l-a ținut secret de-a lungul anilor. Firea veselă și zâmbetul comediantei au dispărut atunci când a povestit despre perioada în care și-a pierdut fratele.

Deși este una dintre cele mai cunoscute comediante din țara noastră, care a reușit să ajungă la inimile oamenilor cu umorul său, Maria Popovici are un trecut dureros. Aceasta a trecut printr-o durere cumplită atunci când, în anul 2018, și-a pierdut fratele care se confrunta cu probleme grave de sănătate.

Mai mult, aceasta a mărturisit că acest moment a fost unul care a cauzat un șoc pentru toată familia.

„Am avut un frate care, din păcate, în 2018 a murit. Și asta e o chestie prin care am trecut care a fost foarte grea. Nu prea am vorbit despre chestia asta. Cred că e prima oară când o spun. Era frate doar de tată, era mai mare ca mine cu 21 de ani, s-a îmbolnăvit și, din păcate, nu a rezistat acelei boli și a decedat. A fost un lucru foarte greu, pentru familia noastră. A fost un moment greu care a fost și ăla de procesat de trecut prin acea durere, cu toții a trebuit să trecem. A fost un lucru greu și șocant”, a povestit Maria Popovici la podcastul moderat de Jorge.

Mulți s-au întrebat dacă Maria Popovici și Mincu mai țin sau nu legătura după ce au divorțat. Cei doi au rămas în relații bune, chiar dacă decizia de a merge pe drumuri separate în viață a fost una destul de dificilă. Vedeta a spus, de asemenea, că nu a rămas cu sentimente de frustrare sau supărare după despărțire.

Cei doi au încercat să rezolve lucrurile, însă nu s-a putut, așa că au hotărât să divorțeze. Maria Popovici și Mincu s-au schimbat mult cu trecerea anilor și au realizat ce își doresc în viață, de fapt.

Aș putea să spun că se va împlini în curând un an de când au început să existe niște discuții noi, niște conversații noi. Întotdeauna am și lucrat împreună. Am fost și colegi, și prieteni, și un cuplu. Ne-am cunoscut în facultate, ne-am plăcut, ne-am îndrăgostit. (…) Uneori descoperi niște lucruri în tine care te fac să îți dai seama că te-ai schimbat, că te modifici, că nu mai ești cel care erai până acum. Și eu, și el”, a mai spus Maria Popovici în cadrul aceluiași podcast.