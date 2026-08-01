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Ultima dorință a lui Tudor Spoitoru. Ce le-a cerut apropiaților cu limbă de moarte

De: Emanuela Cristescu 01/08/2026 | 19:44
Ultima dorință a lui Tudor Spoitoru. Ce le-a cerut apropiaților cu limbă de moarte
Ultima dorință a lui Tudor Spoitoru înainte să moară! Ce le-a cerut familiei de pe patul de suferință
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Tudor Spoitoru a plecat dintre noi, dar înainte să închidă ochii a lăsat în urmă o ultimă dorință care acum a fost făcută publică. Vasile Spoitoru dezvăluit ce le-a cerut liderul clanului chiar de pe patul de moarte.

Pe măsură ce apropiații se pregătesc pentru ultimele momente în care își vor lua rămas-bun de la Tudor Spoitoru, Vasile Spoitoru a făcut o mărturisire care a atras imediat atenția. Potrivit acestuia, înainte să se stingă, fratele său le-ar fi cerut un singur lucru: ca nimeni dintre cei care au vrut să îl vadă pentru ultima dată să nu fie întors din drum.

„Atât eu, cât și ceilalți frați ai mei, nepoții mei care îmi aparțin și copiii mei am făcut acest anunț, am făcut acest consiliu de familie ca să primim, așa cum fratele meu, Tudor, a lăsat din suflet, de pe patul de moarte, pe oricine dorește să-l vadă în situația în care se află. Eu pot să vă spun că nu doresc nimănui să treacă prin ce trece familia mea, începând de acum două zile”, a spus el.

Ultima dorință a lui Tudor Spoitoru

În urma acestei dorințe, Vasile Spoitoru a anunțat că toți cei care vor veni să-i aducă un ultim omagiu fratelui său vor fi primiți, însă a transmis și un avertisment ferm. Potrivit lui, în aceste zile de doliu nu va fi acceptată nicio provocare și niciun conflict, indiferent cine va ajunge la priveghi.

Ultima dorință a lui Tudor Spoitoru înainte să moară! Ce le-a cerut familiei de pe patul de suferință
Ultima dorință a lui Tudor Spoitoru înainte să moară! Ce le-a cerut familiei de pe patul de suferință

Tot Vasile Spoitoru a anunțat când va avea loc înmormântarea și unde va fi depus trupul neînsuflețit al fratelui său, pentru ca cei care vor să-i aducă un ultim omagiu să își poată lua rămas-bun.

„Am stabilit să-l îngropăm marți, la Cimitirul Ghencea 1. Acolo i-am pregătit locul, cu durere mare. Și priveghiul se ține până marți dimineață, la ora 11, acasă la fratele meu, Tudor, pe strada Sublocotenent Popa nr. 81, Sector 5. Este liber să vină oricine vrea să-l vadă pe fratele meu.

Nu ne interesează cine are discuții unul cu altul sau nu, pentru că nu acceptăm niciun fel de greșeală din partea nimănui. Atât eu, cât și frații mei, nepoții și copiii am făcut acest consiliu de familie ca să primim pe oricine dorește să-l vadă în situația în care se află. Eu pot să vă spun că nu doresc nimănui să treacă prin ce trece familia mea, începând de acum două zile”, a transmis Vasile Spoitoru.

A fost stâlpul clanului Spoitoru

Vasile Spoitoru a mai spus că fratele său a fost unul dintre stâlpii familiei și omul care a avut un rol esențial în tot ceea ce au construit împreună de-a lungul anilor.

„A plecat dintre noi un om care a contribuit, alături de mine și de ceilalți frați, la construirea unui imperiu. Lumea care ne cunoaște știe acest lucru. Am fi avut nevoie de el încă zeci de ani lângă noi, să apere acest imperiu pe care l-am construit pentru copiii noștri, cu multă trudă”, a mai spus Vasile Spoitoru.

VEZI ȘI: Când va fi înmormântat Tudor Spoitoru. Fratele interlopului, anunț de ultimă oră: ”A plecat un om care a contribuit la construirea unui imperiu”

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