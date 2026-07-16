Cum și-a sărbătorit Lambada ziua de naștere? Tzancă Uraganu i-a fost alături

Tzancă Uraganu a petrecut alături de Lambada la aniversarea acesteia, blondina marcându‑și ziua într‑un cadru plin de energie, zâmbete și apropiați.

Evenimentul a avut loc în timpul unei nunți la care cei doi au participat împreună cu copiii lor, iar atmosfera a fost una relaxată, cu multă muzică și momente în care Lambada a stat aproape de manelist în timp ce acesta cânta. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Cum și-a sărbătorit Lambada ziua de naștere?

Relația dintre Tzancă Uraganu și Lambada rămâne una vizibilă, chiar dacă artistul își împarte viața între două partenere. Lambada este prima femeie care i‑a fost alături și mama celor trei copii ai săi, iar prezența lui la ziua ei de naștere confirmă că legătura dintre ei continuă să fie puternică.

În același timp, Alina Marymar, actuala parteneră, este și ea parte din viața artistului, cei doi având împreună o fiică, Anastasia.

Tzancă Uraganu i-a fost alături

La aniversarea Lambadei au fost prezente și persoane apropiate, precum sora ei, Livia, și Miraj Tzunami, cei care au fost aleși părinți spirituali de către miri. Blondina s‑a bucurat de fiecare moment, iar zâmbetul nu i‑a lipsit nicio clipă, semn că s‑a simțit în largul ei.

Deși nu se știe încă ce cadou a primit Lambada de ziua ei, există un reper recent care arată cât de atent este Tzancă Uraganu cu ea. La aniversarea fiicei lor, Anays, artistul a ales să o surprindă și pe mama micuței cu o pereche de sandale aurii, în valoare de aproximativ 570 de euro, un gest care arată că manelistul nu uită să răsfețe femeile importante din viața lui.

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Cum şi-a petrecut Marymar ziua de naştere. Mesajul public transmis de Tzancă Uraganu