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Structura anului școlar 2026-2027. Când încep elevii cursurile, potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial

De: Denisa Crăciun 16/07/2026 | 10:17
Structura anului școlar 2026-2027. Când încep elevii cursurile, potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial
Structură an școlar 2026-2027/ Sursa foto: Freepik
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Ministrul Educației a publicat structura anului școlar 2026-2027 în Monitorul Oficial. Acesta stabilește calendarul cursurilor, activităților și vacanțelor pentru toate unitățile de învățământ.

Elevii se vor întoarce în bănci, luni, 7 septembrie 2026. Mulți dintre ei vor încheia cursurile vineri, 18 iunie, 2027. De asemenea, și acest an nou școlar va fi organizat pe module. Ministrul Educației menține și programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, care vor fi planificate de fiecare unitate de învățământ în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027. Două alte aspecte importante de menționat sunt că vacanța mobilă din februarie va rămâne doar în calendar, iar clasele terminale vor avea un alt calendar.

Structura anului școlar 2026-2027

Anul școlar 2026-2027 se va desfășura din punct de vedere administrativ în perioada 1 septembrie 2026-31 august 2027. Va cuprinde 36 de săptămâni de cursuri, însă elevii claselor terminale vor avea calendare diferite. Așadar, cei care încheie clasa a XII-a învățământ de zi, precum și cei din clasa a XIII-a, seral și cu frecvență redusă, vor încheia cursurile la 4 iunie 2027, adică vor avea în total 34 de săptămâni de cursuri, cu două mai puțin față de ceilalți elevi. Principalul motiv este că cei care susțin Bacalaureatul trebuie să aibă timp să se pregătească.

În plus, elevii claselor a VIII-a vor avea ultima zi de școală pe 11 iunie 2027, după 35 de săptămâni de cursuri. Pentru elevii care învață la liceul profesional sau tehnic, anul școlar va avea 37 de săptămâni, astfel că orele se vor încheia în data de 25 iunie 2027.

Cât despre vacanța mobilă din februarie, rămâne în continuare în calendar. Nu este o obligativitate ca toate unitățile de învățământ să programeze vacanța în aceeași lună. Inspectoratele școlare vor avea la dispoziție trei variante pentru stabilirea perioadei în care aceasta va fi acordată, față de două cum era până acum. Așadar, perioada va fi aleasă la nivelul fiecărui inspectorat, iar apoi va fi comunicată unităților de învățământ și părinților.

Ministrul Educației păstrează „Școala altfel” și „Săptămâna verde”

În urmă cu ceva timp s-a pus problema eliminării ori compensării programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”. Ministerul Educației a respins propunerile și a luat decizia de a menține în continuare aceste activități, care sunt incluse în cele 36 de săptămâni de cursuri.

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