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Abandonată cu doi copii, Ema Oprișan a cedat. S-a filmat plângând și le-a arătat tuturor

De: Emanuela Cristescu 16/07/2026 | 10:28
Abandonată cu doi copii, Ema Oprișan a cedat. S-a filmat plângând și le-a arătat tuturor
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Ema Oprișan a făcut cea mai dureroasă mărturisire de după despărțirea de Răzvan Kovacs. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a povestit despre suferința care i-a sfâșiat sufletul, după luni în care a încercat să pară puternică în fața tuturor.

Deși în mediul online a afișat mereu zâmbetul pe buze și a încercat să lase impresia că a trecut peste momentele dificile, realitatea a fost cu totul alta. Bruneta a recunoscut că despărțirea de tatăl fiicei sale a lăsat răni adânci și că cel mai greu i-a fost să renunțe la viitorul pe care și-l imaginase alături de el.

Ema Oprișan, în lacrimi

După încheierea relației cu Răzvan Kovacs, Ema Oprișan a fost nevoită să își refacă viața din mers și să își găsească puterea de a merge mai departe, chiar dacă în suflet lucrurile nu erau deloc așa cum păreau. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a mărturisit că cele mai dureroase sunt visele care nu au mai devenit realitate.

„Uneori, cele mai grele sentimente sunt cele care se contrazic. Te bucuri pentru tot ce ai trăit, dar suferi pentru tot ce nu ai primit. Te uiți în urmă cu recunoștință pentru amintiri, dar cu durere pentru viitorul pe care l-ai visat și nu s-a mai construit”, a transmis Ema Oprișan, pe rețelele de socializare.

Abandonată cu doi copii, Ema Oprișan a cedat. S-a filmat plângând și le-a arătat tuturor
Abandonată cu doi copii, Ema Oprișan a cedat. S-a filmat plângând și le-a arătat tuturor

Mesajul ei a stârnit imediat reacții din partea urmăritorilor, care i-au transmis încurajări și au apreciat sinceritatea cu care a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei.

„În suflet e doliu”

După luni întregi de suferință, Ema Oprișan a spus că a înțeles că unele povești trebuie lăsate în urmă, indiferent cât de mult au însemnat. Bruneta susține că adevărata vindecare a venit în momentul în care a încetat să mai lupte pentru un loc în viața unei persoane care nu îi mai era destinată.

„Ziua în care simți că ai îngropat totul. În suflet e doliu. Și e normal să doară. Dar, în aceeași durere, apare și libertatea. Pentru că înțelegi că nu mai trebuie să lupți pentru un loc în inima cuiva.

Nu mai trebuie să demonstrezi că meriți să fii iubită. Și atunci alegi să pleci… nu cu ură, ci cu pace. Pentru că uneori, cea mai mare dovadă de iubire față de tine este să accepți că unii oameni au fost o lecție, nu destinul tău”, a declarat Ema , pe rețelele de socializare.

În ultima perioadă au existat numeroase speculații potrivit cărora Răzvan Kovacs și-ar fi putut reface relația cu Ema Oprișan, mai ales după despărțirea lui de Ella Vișan. Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat, iar aparițiile recente ale fostului concurent, însoțite de buchete impresionante de flori, au alimentat zvonurile că în viața lui ar exista deja o altă femeie. În schimb, Ema pare hotărâtă să lase trecutul în urmă.

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