Ema Oprișan a vorbit despre perioada grea de după despărțirea de Răzvan Kovacs: „Am intrat în depresie”

Fosta concurentă de la Insula Iubirii, Ema Oprișan, a dat cărțile pe față și a recunoscut calvarul prin care a trecut în ultimele luni! Bruneta a recunoscut că despărțirea de Răzvan Kovacs, tatăl fetiței ei, a lăsat urme adânci în inima ei și că nici acum nu s-a vindecat complet.

Deși acum cei doi foști iubiți încearcă să mimeze o relație civilizată de dragul celor doi copii fetița pe care o au împreună și băiețelul Emei din mariajul anterior, rănile trecutului sunt departe de a fi vindecate. După o perioadă de liniște aparentă, Ema a decis să rupă tăcerea și să le explice tuturor cum a reușit, de fapt, să zâmbească din nou.

Ema Oprișan, în depresie din cauza lui Răzvan Kovacs

Recent, bruneta s-a filmat în timp ce dansa de mama focului alături de gașca ei de prietene. Mesajul care a însoțit imaginile a lăsat însă pe toată lumea cu gura căscată. În loc de replici siropoase, Ema a explicat, într-un stil extrem de autoironic, care a fost „medicamentul” ei secret împotriva depresiei.

„Și când intri în depresie… alege oameni mai depresivi ca tine și astfel te vei simți cea”, a scris Ema Oprișan pe Instagram.

Dar marea bombă abia acum vine! Deși părea că securea războiului a fost complet îngropată după ce Răzvan s-a despărțit Ella Vișan, Ema a decis să dea de pământ cu cel care i-a marcat existența. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a spus că tatăl fetiței ei a fost o mare greșeală.

„Mi-a promis că va rămâne în mintea mea pentru totdeauna… A rămas doar în lista greșelilor”, a scris Ema Oprișan, pe Instagram.

Ce așteptări are de la viitorul partener

Ema a dezvăluit și ce așteptări are de la viitorul partener. Bruneta visează la un bărbat stabil, matur și implicat, care să îi ofere siguranță și sprijin real.

„Va fi foarte greu să selectez pe cineva pe care să îl simt că îmi este suficient și necesar. Bărbați care doar să vină nu am nevoie, și atunci nu îmi stă gândul la așa ceva, gândul îmi este la cât de mișto va fi viitorul și ce voi descoperi despre viață în această postură”, a transmis Ema Oprișan, pe Instagram.

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Ce a răspuns Răzvan Kovacs când a fost întrebat dacă o iubește pe Ella Vișan. Raspunsul a surprins