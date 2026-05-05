Ema Oprișan, decizie radicală după despărțirea de Răzvan Kovacs! Ce își dorește de la viitorul partener

Ema Oprișan traversează o perioadă de reorganizare personală după încheierea relației cu Răzvan Kovacs, alegând să își concentreze atenția în special asupra vieții de familie și a creșterii celor doi copii. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” nu a mai apărut public în compania unui nou partener și a păstrat discreția în ceea ce privește viața sa sentimentală, deși interesul publicului pentru acest subiect a rămas ridicat.

După despărțire, Ema a preferat să își reducă expunerea în zona relațiilor amoroase și să își redefinească prioritățile. În loc să se implice rapid într-o nouă poveste de dragoste, aceasta a ales să își acorde timp pentru reflecție și pentru a înțelege mai bine ce își dorește de la viitor. Perioada actuală este descrisă mai degrabă ca una de autocunoaștere, în care își analizează stilul de viață, dorințele personale și limitele pe care vrea să le stabilească pe viitor.

Ce își dorește de la viitorul partener

În acest context, Ema Oprișan a transmis în mediul online că nu se grăbește să intre într-o nouă relație și că preferă să lase lucrurile să evolueze natural. Accentul cade în prezent pe echilibrul dintre viața personală și responsabilitățile de mamă, dar și pe redescoperirea propriilor nevoi emoționale și personale. Ea consideră că această etapă de singurătate îi oferă oportunitatea de a se reconecta cu sine și de a-și clarifica așteptările pentru viitor.

Deși nu exclude ideea unei noi relații, abordarea sa este mult mai selectivă decât în trecut. Ema sugerează că își dorește un partener stabil, matur și implicat, care să îi ofere siguranță și sprijin real, nu doar o prezență temporară în viața ei. În viziunea sa, o relație viitoare trebuie să fie construită pe compatibilitate, respect reciproc și seriozitate, nu pe impuls sau superficialitate.

Totodată, aceasta subliniază faptul că etapa actuală din viața sa vine cu provocări suplimentare, având în vedere responsabilitățile de părinte și experiențele acumulate până în prezent. Tocmai de aceea, spune indirect că standardele sale sunt mai bine definite și că nu mai este dispusă să facă compromisuri majore în plan emoțional.

”Vreau să învăț cum este viața mea singură cu doi copii, viața mea cu ce planuri o să am pe viitor, ce îmi place, ce nu-mi place, ce mi-aș dori să fac, care îmi vor fi limitele, ce mi-aș dori de la un bărbat, pentru că îmi va fi mult mai greu acum, nu mai sunt nici eu puștoaică, nu sunt nici singură. Va fi foarte greu să selectez pe cineva pe care să îl simt că îmi este suficient și necesar. Bărbați care doar să vină nu am nevoie, și atunci nu îmi stă gândul la așa ceva, gândul îmi este la cât de mișto va fi viitorul și ce voi descoperi despre viață în această postură”, a transmis Ema Oprișan, pe Instagram.

