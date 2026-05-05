Bucurie în familia lui Răzvan Onea. Soția fotbalistului a născut primul lor copil

Răzvan Onea trece printr‑un moment important al vieții sale, după ce a devenit tată pentru prima dată. Soția lui, Alina, a născut ieri un băiețel perfect sănătos, iar cei doi trăiesc bucuria începutului de drum în trei, departe de expunerea publică.

Familia fotbalistului de la Rapid s‑a mărit cu un nou membru, iar vestea vine la un an după ce Răzvan Onea și Alina s‑au căsătorit. Cei doi formează un cuplu de mulți ani, iar în mai 2025 au oficializat relația.

Bucurie în familia lui Răzvan Onea

Nașterea a avut loc în cursul zilei de ieri, însă proaspeții părinți nu au oferit încă declarații. Deși este discret cu viața personală, Onea a împărtășit în ultimul an câteva momente importante, inclusiv anunțul sarcinii. La scurt timp după căsătorie, cei doi au dezvăluit că așteaptă primul lor copil și au organizat și un gender reveal restrâns.

Răzvan Onea și Alina au așteptat cu emoție venirea pe lume a bebelușului, iar apropierea lor a fost vizibilă în imaginile publicate pe rețelele de socializare. Deși nu apare des în spațiul public, Alina a fost mereu alături de soțul ei, inclusiv în perioadele dificile din cariera acestuia.

Soția fotbalistului a născut primul lor copil

Soția fotbalistului are un parcurs profesional diferit de cel al lui Onea. Absolventă a Facultății de Litere din București, Alina lucrează în domeniul imobiliar, unde ocupă funcția de manager. Urmează să împlinească 27 de ani și se bucură de succes atât pe plan profesional, cât și personal.

Chiar dacă preferă discreția, Alina a fost prezentă în viața publică mai ales prin fotografiile postate online, unde apare alături de Răzvan Onea. Cu venirea pe lume a băiețelului lor, cei doi pășesc într‑o nouă etapă, pe care aleg să o trăiască în liniște.

