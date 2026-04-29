Motivul pentru care Florin Prunea și Lăcrămioara nu au avut copii, deși sunt împreună de 15 ani

Florin Prunea și Lăcrămioara au fost invitații lui Damian Drăghici într‑un podcast care a generat imediat reacții, după ce discuția a alunecat spre un subiect personal: posibilitatea ca cei doi să aibă un copil.
Momentul a devenit unul dintre cele mai comentate fragmente ale episodului, mai ales datorită sincerității cu care ambii invitați au răspuns întrebărilor directe ale gazdei.
În timpul dialogului, Damian Drăghici a lansat întrebarea care a schimbat tonul conversației:
“Cum sunteți? Aveți de gând să fa să faceți un copil?”
Răspunsul a venit simultan, fără ezitare, atât din partea lui Florin Prunea, cât și din partea Lăcrămioarei:
“Nu. Nu.”
Reacția lor fermă a deschis o discuție despre vârstă, regrete și limite personale, într‑un registru rar întâlnit în aparițiile publice ale fostului portar al echipei naționale.
Damian Drăghici a insistat:
“Ia zi, Florine.”
În acel moment, Prunea a explicat de ce nu mai ia în calcul ideea unui copil la această etapă a vieții.
“Nu, frate. Unde mai fac, mă? La 58 de ani pe bune? Am doi nepoți, de 8 şi 5 ani.”
Declarația lui a fost directă, fără ocolişuri, în stilul cu care publicul s‑a obișnuit de‑a lungul anilor. Pentru el, familia este deja completă, iar rolul de bunic îi oferă suficientă împlinire.
Surpriza a venit însă din partea Lăcrămioarei, care a intervenit cu o sinceritate care a schimbat atmosfera.
“Stai liniștit că nu pot eu. Că dacă puteam îi făceam.”
Replica a fost urmată de reacția lui Damian Drăghici:
“Făceai, nu?”
Iar răspunsul ei a fost unul dintre cele mai puternice momente ale discuției:
“Da. Dacă am un regret în viață, ăsta este. Că nu am făcut.”
CITEŞTE ŞI: Ella Vişan a răspuns la „întrebarea roşie”! Poate fi Răzvan Kovacs tatăl copiilor ei?
Momentul penibil în care Donald Trump îi spune Melaniei că relația lor nu va rezista: ”Draga mea, nu va merge”