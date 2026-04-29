Motivul pentru care Florin Prunea și Lăcrămioara nu au avut copii, deși sunt împreună de 15 ani

Florin Prunea și Lăcrămioara au fost invitații lui Damian Drăghici într‑un podcast care a generat imediat reacții, după ce discuția a alunecat spre un subiect personal: posibilitatea ca cei doi să aibă un copil.

Momentul a devenit unul dintre cele mai comentate fragmente ale episodului, mai ales datorită sincerității cu care ambii invitați au răspuns întrebărilor directe ale gazdei.

De ce Florin Prunea și Lăcrămioara nu au avut copii, deși sunt împreună de 15 ani

În timpul dialogului, Damian Drăghici a lansat întrebarea care a schimbat tonul conversației:

“Cum sunteți? Aveți de gând să fa să faceți un copil?”

Răspunsul a venit simultan, fără ezitare, atât din partea lui Florin Prunea, cât și din partea Lăcrămioarei:

“Nu. Nu.”

Reacția lor fermă a deschis o discuție despre vârstă, regrete și limite personale, într‑un registru rar întâlnit în aparițiile publice ale fostului portar al echipei naționale.

Damian Drăghici a insistat:

“Ia zi, Florine.”

Care este motivul

În acel moment, Prunea a explicat de ce nu mai ia în calcul ideea unui copil la această etapă a vieții.

“Nu, frate. Unde mai fac, mă? La 58 de ani pe bune? Am doi nepoți, de 8 şi 5 ani.”

Declarația lui a fost directă, fără ocolişuri, în stilul cu care publicul s‑a obișnuit de‑a lungul anilor. Pentru el, familia este deja completă, iar rolul de bunic îi oferă suficientă împlinire.

Surpriza a venit însă din partea Lăcrămioarei, care a intervenit cu o sinceritate care a schimbat atmosfera.

“Stai liniștit că nu pot eu. Că dacă puteam îi făceam.”

Replica a fost urmată de reacția lui Damian Drăghici:

“Făceai, nu?”

Iar răspunsul ei a fost unul dintre cele mai puternice momente ale discuției:

“Da. Dacă am un regret în viață, ăsta este. Că nu am făcut.”

CITEŞTE ŞI: Ella Vişan a răspuns la „întrebarea roşie”! Poate fi Răzvan Kovacs tatăl copiilor ei?

Momentul penibil în care Donald Trump îi spune Melaniei că relația lor nu va rezista: ”Draga mea, nu va merge”