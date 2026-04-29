Momentul penibil în care Donald Trump îi spune Melaniei că relația lor nu va rezista: ”Draga mea, nu va merge”

Donald Trump a atras atenția în timpul ceremoniei oficiale de primire a regelui Charles, desfășurată pe 27 aprilie în Statele Unite, după ce a făcut o remarcă despre durata căsniciei sale în raport cu cea a părinților săi.

Comentariul, perceput de mulți drept nepotrivit, a generat reacții atât în rândul publicului prezent, cât și online. În discursul său, Trump a vorbit despre povestea de viață a mamei sale și despre relația de lungă durată dintre părinții lui.

Momentul penibil în care Donald Trump îi spune Melaniei că relația lor nu va rezista

„A venit în America la 19 ani și l-a cunoscut pe tatăl meu incredibil. L-am iubit atât de mult. Cu toții l-am iubit. Și am iubit-o și pe ea. Au fost căsătoriți timp de 63 de ani.”, a declarat Trump.

După această rememorare, s-a întors către Melania și a adăugat:

„Și scuzați-mă, dacă nu te deranjează, acesta este un record pe care noi nu îl vom putea egala, draga mea. Îmi pare rău, pur și simplu nu o să funcționeze în felul acela.”

”Draga mea, nu va merge”

Melania Trump a afișat un zâmbet controlat după afirmațiile soțului ei, în timp ce audiența a reacționat cu râsete. În mediul online însă, reacțiile au fost mult mai critice.

Un utilizator a comentat:

„Se uită la el de parcă ar spune: Te urăsc…”, iar altul a replicat: „S-ar fi putut întâmpla dacă ar fi rămas căsătorit cu prima lui soție”, făcând referire la Ivana Trump.

Un alt comentator a afirmat:

„Se vede că nu îl suportă”,

iar altcineva a remarcat:

„Deci Trump poate face aceeași glumă, dar Jimmy Kimmel nu? Am înțeles.”

Contextul reacțiilor este influențat și de un episod recent de la White House Correspondents’ Dinner, unde, cu doar câteva zile înainte ca un atacator înarmat să pătrundă în sală, Jimmy Kimmel a glumit despre Melania, spunând că are „o strălucire ca a unei văduve în devenire”. Declarația a provocat reacții dure din partea fostei prime doamne, care l-a numit pe prezentator „laș” și a afirmat:

„Oameni ca Kimmel nu ar trebui să aibă oportunitatea de a intra în casele noastre în fiecare seară pentru a răspândi ură.”

