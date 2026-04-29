Momentul penibil în care Donald Trump îi spune Melaniei că relația lor nu va rezista: ”Draga mea, nu va merge”

De: David Ioan 29/04/2026 | 09:45
Donald Trump a atras atenția în timpul ceremoniei oficiale de primire a regelui Charles, desfășurată pe 27 aprilie în Statele Unite, după ce a făcut o remarcă despre durata căsniciei sale în raport cu cea a părinților săi.

Comentariul, perceput de mulți drept nepotrivit, a generat reacții atât în rândul publicului prezent, cât și online. În discursul său, Trump a vorbit despre povestea de viață a mamei sale și despre relația de lungă durată dintre părinții lui.

„A venit în America la 19 ani și l-a cunoscut pe tatăl meu incredibil. L-am iubit atât de mult. Cu toții l-am iubit. Și am iubit-o și pe ea. Au fost căsătoriți timp de 63 de ani.”, a declarat Trump.

După această rememorare, s-a întors către Melania și a adăugat:

„Și scuzați-mă, dacă nu te deranjează, acesta este un record pe care noi nu îl vom putea egala, draga mea. Îmi pare rău, pur și simplu nu o să funcționeze în felul acela.”

Melania Trump a afișat un zâmbet controlat după afirmațiile soțului ei, în timp ce audiența a reacționat cu râsete. În mediul online însă, reacțiile au fost mult mai critice.

Un utilizator a comentat:

„Se uită la el de parcă ar spune: Te urăsc…”, iar altul a replicat:

„S-ar fi putut întâmpla dacă ar fi rămas căsătorit cu prima lui soție”, făcând referire la Ivana Trump.

Un alt comentator a afirmat:

„Se vede că nu îl suportă”,

iar altcineva a remarcat:

„Deci Trump poate face aceeași glumă, dar Jimmy Kimmel nu? Am înțeles.”

Contextul reacțiilor este influențat și de un episod recent de la White House Correspondents’ Dinner, unde, cu doar câteva zile înainte ca un atacator înarmat să pătrundă în sală, Jimmy Kimmel a glumit despre Melania, spunând că are „o strălucire ca a unei văduve în devenire”. Declarația a provocat reacții dure din partea fostei prime doamne, care l-a numit pe prezentator „laș” și a afirmat:

„Oameni ca Kimmel nu ar trebui să aibă oportunitatea de a intra în casele noastre în fiecare seară pentru a răspândi ură.”

CITEŞTE ŞI: Usain Bolt, vizită surpriză în România! Cum a fost surprins sportivul pe străzile din Bucureşti

Bodyguardul lui Messi, vedetă în online! Cum a ajuns Yassine Cheuko celebru peste noapte

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Erika Kirk, acuzată că ar profita de incidentul armat de la Washington pentru a obține susținere. „Ceva nu se leagă”
Showbiz internațional
Erika Kirk, acuzată că ar profita de incidentul armat de la Washington pentru a obține susținere. „Ceva nu…
Noi tensiuni în familia regală britanică. Regele Charles, deranjat de declarațiile Prințului Harry despre Donald Trump
Showbiz internațional
Noi tensiuni în familia regală britanică. Regele Charles, deranjat de declarațiile Prințului Harry despre Donald Trump
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Mediafax
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Șoferii din București, exasperați de banda unică dintre Arcul de Triumf și Piața Presei
Gandul.ro
Șoferii din București, exasperați de banda unică dintre Arcul de Triumf și Piața...
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
China construiește mașina de „unică folosință”. Cât costă un astfel de vehicul
Adevarul
China construiește mașina de „unică folosință”. Cât costă un astfel de vehicul
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea...
Grindeanu: Dacă vrem să schimbăm ceva, vrem să schimbăm primul ministru, în niciun caz președintele
Mediafax
Grindeanu: Dacă vrem să schimbăm ceva, vrem să schimbăm primul ministru, în niciun...
Parteneri
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”
Click.ro
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui...
Un bărbat în vârstă de 89 de ani a deschis focul în două locuri din Atena şi a rănit patru persoane
Digi 24
Un bărbat în vârstă de 89 de ani a deschis focul în două locuri din...
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Promotor.ro
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Un produs Parkside este indisponibil deja, dar apare kitul solar smart-eco pentru grădină. Kaufland surprinde cu oferta
go4it.ro
Un produs Parkside este indisponibil deja, dar apare kitul solar smart-eco pentru grădină. Kaufland surprinde...
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Descopera.ro
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Go4Games
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Șoferii din București, exasperați de banda unică dintre Arcul de Triumf și Piața Presei
Gandul.ro
Șoferii din București, exasperați de banda unică dintre Arcul de Triumf și Piața Presei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Adevărul despre turiștii chinezi
BANCUL ZILEI | Adevărul despre turiștii chinezi
TEST IQ | O singură cutie cu popcorn dintre cele 48 este diferită. Care?
TEST IQ | O singură cutie cu popcorn dintre cele 48 este diferită. Care?
România, în alertă! RO-Alert avertizează prezenţa a 15 drone la graniţă
România, în alertă! RO-Alert avertizează prezenţa a 15 drone la graniţă
Yasmin Awad, prima reacție după ce a trecut de la Ristei la Aris Eram. Dani Oțil le-a ironizat relația
Yasmin Awad, prima reacție după ce a trecut de la Ristei la Aris Eram. Dani Oțil le-a ironizat relația
Cât i-a venit lui Dorian Popa factura la curent, la vila din Domnești. A crezut că este o eroare
Cât i-a venit lui Dorian Popa factura la curent, la vila din Domnești. A crezut că este o eroare
Am aflat când se termină Desafio. Pe ce dată difuzează Pro TV marea finală a show-ului din Thailanda
Am aflat când se termină Desafio. Pe ce dată difuzează Pro TV marea finală a show-ului din Thailanda
Vezi toate știrile