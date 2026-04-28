Usain Bolt, vizită surpriză în România! Cum a fost surprins sportivul pe străzile din Bucureşti

De: David Ioan 28/04/2026 | 15:06
Foto: Mediafax Foto

Usain Bolt, considerat pe scară largă cel mai rapid om din lume, a atras din nou atenția publicului după ce a fost surprins în București. Prezența sa în capitală a generat interes imediat, atât datorită notorietății sale globale, cât și rarității aparițiilor sale în proiecte comerciale realizate în Europa.

Filmările au avut loc într-o zonă centrală, ușor recognoscibilă, iar imaginile surprinse de trecători au circulat rapid online, alimentând discuțiile despre motivul vizitei sale în România.

Usain Bolt, născut la 21 august 1986 în Sherwood Content, Jamaica, este un fost sprinter care deține în continuare recordurile mondiale la 100 de metri, cu 9,58 secunde, și la 200 de metri, cu 19,19 secunde, performanțe stabilite în 2009.

Este de opt ori campion olimpic și a dominat atletismul mondial timp de peste un deceniu, fiind primul sportiv care a câștigat probele de 100 m și 200 m la trei ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice, în 2008, 2012 și 2016. Aceste realizări l-au consacrat drept cel mai mare sprinter din istorie, statut confirmat de numeroase distincții internaționale.

După retragerea din sport în 2017, Bolt și-a diversificat activitatea, implicându-se în afaceri și proiecte comerciale. A lansat lanțul de restaurante Tracks & Records, a investit în mobilitate urbană prin Bolt Mobility și a continuat colaborările cu branduri internaționale precum Puma. De asemenea, a devenit activ în zona de wellness și tehnologie, menținându-și profilul public prin apariții media și campanii publicitare.

Usain Bolt a fost surprins în București filmând o reclamă pentru un detergent. În ceea ce priveşte vizita sa pe meleagurile româneşti, deocamdată nu au fost comunicate detalii despre campania finală sau despre brandul implicat, însă interesul generat de simpla prezență a lui Bolt în București sugerează că lansarea reclamei va atrage cu siguranţă atenția publicului.

