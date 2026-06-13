Noi scumpiri la carburanți. Prețurile ar intra în vigoare din 1 iulie 2026

Lipsa unui Guvern cu puteri depline are consecințe serioase. Șoferii ar putea fi puși din nou în dificultate financiară și asta pentru că din data de 1 iulie, prețurile carburanților ar putea crește. De luna trecută și până în prezent, s-au înregistrat scumpiri de până la 30%.

Plafonarea prețurilor carburanților urmează să expire luna următoare. Dacă până atunci nu se va stabili un Guvern cu puteri depline, din data de 1 iulie, costurile vor fi și mai mari. Șoferii sunt deja nemulțumiți și spun că le este din ce în ce mai greu să facă față scumpirilor. În prezent, un litru de motorină costă în jur de 9,14 lei, iar motorina premium a ajuns la 10 lei per litru.

Noi scumpiri la carburanți din data de 1 iulie 2026

Guvernul interimar din acest moment nu are drepturi depline, astfel că dacă plafonarea prețurilor carburanților expiră luna următoare nu ar putea face nimic. De aceea, este important un Guvern cu putere de decizie totală. Prețurile la motorină și benzină sunt în continuă creștere, mai ales din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

De luna trecută și până în prezent s-au înregistrat scumpiri de până la 30%, astfel că motorina a ajuns să coste 9,14 lei. Cea premium este mai scumpă, iar șoferii sunt nevoiți să plătească în jur de 10 lei per litru. În cazul în care plafonarea va expira, costurile vor fi mai mari. Mai concret, motorina va fi mai scumpă cu 50 de bani, iar benzina cu 20 de bani. Șoferii sunt din ce în ce mai deranjați de aceste prețuri. Așadar, unii dintre ei au avut mesaje ferme pentru oficialii din Parlament.

Va fi greu, vă dați seama. Să fie mai atenți cu populația, ne-a cam lăsat la urmă pe noi. Prea multe scumpiri, prea multe dări, numai noi populația, impozite; Foarte scump, foarte scump. Păi și din ce în ce nu mai putem să facem față, au declarat doi șoferi nemulțumiți.

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