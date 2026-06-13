Cea mai mare dorință a lui Valentin Sanfira. Artistul speră la o binecuvântare de la Dumnezeu

Valentin Sanfira a fost subiect de discuție încă de la începutul anului și asta pentru că el și Codruța Filip au decis să meargă pe drumuri separate. De curând, invitat în cadrul emisiunii Furnicuțele, prezentată de Denise Rifai, artistul și-a deschis sufletul și a vorbit despre cea mai mare dorință a lui, dar și ce anume l-ar doborî.

Valentin Sanfira este unul dintre cei mai cunoscuți interpreți muzicali de petrecere. Acesta a divorțat de Codruța Filip în urmă cu câteva luni, iar acum a vorbit deschis despre cea mai arzătoare dorință a sa. Invitat în cadrul emisiunii celebre Furnicuțele, bărbatul a povestit cu durere în suflet și despre cea mai mare temere.

Care este cea mai mare dorință a lui Valentin Sanfira

Artistul a trecut prin momente dificile după separarea de partenera sa. Cu toate acestea, artistul a mers mai departe și s-a concentrat pe cariera sa. Recent, a fost invitat de Denise Rifai la emisiunea sa de pe Antena 1 și i-a adresat o întrebare importantă: care este cea mai mare dorință a sa. El nu a stat pe gânduri și a spus rapid că și-ar dori să aibă un copil, fiind o binecuvântare de la Dumnezeu. În plus, a precizat că atunci când va fi momentul o să se simtă împlinit.

Da, un copil. Îmi doresc foarte mult și când o să vrea Dumnezeu o să fie. În rest, nu îmi lipsește absolut nimic. Dumnezeu a vrut să am mai mult decât am visat. Este singurul lucru pe care, lucru, nu este lucru. Este o binecuvântare, dar și asta vin când vrea Dumnezeu, a povestit Valentin Sanfira.

Pe de altă parte, Valentin Sanfira a vorbit și despre temerile sale. El a explicat ce anume l-ar doborî.

Să știu că părinții mei nu sunt bine, că frații mei nu sunt bine. M-ar doborî mai mult decât dacă eu nu aș fi bine. Și, le mulțumesc că încearcă pe cât posibil să aibă grijă de ei. Asta îi rog pe părinții mei, să aibă grijă, să îi știu bine, pentru că atunci sunt…e singurul lucru care m-ar doborî. În rest, nu mă mai poate doborî nimeni, pentru că viața m-a dus să simt atâtea lucruri în ultima perioadă, încât e greu să mă mai poată doborî ceva, a mai adăugat el.

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