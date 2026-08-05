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Zodia care suferă de afecțiuni cardiace în august 2026. Experții în astrologie anunță grave probleme de sănătate pentru acești nativi

De: Emanuela Cristescu 05/08/2026 | 15:13
Zodia care suferă de afecțiuni cardiace în august 2026. Experții în astrologie anunță grave probleme de sănătate pentru acești nativi
Zodia care suferă de afecțiuni cardiace în august 2026. Experții în astrologie anunță grave probleme de sănătate pentru acești nativi
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Luna august 2026 vine cu vești proaste pentru una dintre zodii! Astrologii avertizează că această perioadă poate aduce probleme de sănătate, iar cei născuți sub acest semn sunt sfătuiți să fie mult mai atenți la organismul lor. Cele mai mari riscuri apar în zona cardiovasculară, mai ales în zilele caniculare, când oboseala și stresul își pot spune cuvântul.

Este vorba despre Capricorn, zodia pentru care horoscopul sănătății din august 2026 vine cu recomandări clare. Specialiștii în astrologie îi sfătuiesc pe acești nativi să profite de concediu și să petreacă mai mult timp la mare. Soarele contribuie la producerea vitaminei D, esențială pentru sănătatea oaselor și articulațiilor, iar înotul poate avea efecte benefice asupra coloanei vertebrale.

Zodia care va avea probleme grave de sănătate în august

În același timp, Capricornii sunt avertizați să nu se lase purtați de aventuri sentimentale de moment, deoarece acestea le-ar putea aduce neplăceri inclusiv din punct de vedere al sănătății. În schimb, perioada este favorabilă celor care își doresc să devină părinți și iau această decizie în mod asumat.

Primele zile ale lunii îi vor face pe Capricorni să simtă nevoia unei pauze bine meritate. Totuși, astrele arată că nu este suficientă odihna petrecută pe canapea. Nativii au nevoie de experiențe noi, de călătorii și activități care să le schimbe starea de spirit și să îi scoată din rutina zilnică. Fie că aleg marea, fie muntele, important este să își încarce bateriile.

Zodia care suferă de afecțiuni cardiace în august 2026. Experții în astrologie anunță grave probleme de sănătate pentru acești nativi
Zodia care suferă de afecțiuni cardiace în august 2026. Experții în astrologie anunță grave probleme de sănătate pentru acești nativi

 

Influența Lunii în Taur poate aduce și unele neplăceri legate de auz sau de sensibilitatea urechilor. În unele cazuri, aceste manifestări pot avea inclusiv o componentă psihosomatică, mai ales că nativii Capricorn tind să ignore părerile celor din jur. Dacă problema apare din cauza unei răceli sau a curentului, o compresă caldă poate calma disconfortul.

Recomandările astrologilor

Adevăratul semnal de alarmă apare însă la jumătatea lunii. Temperaturile ridicate pot agrava afecțiunile mai vechi, în special în cazul persoanelor care au probleme cardiovasculare. Horoscopul avertizează că pot apărea fluctuații ale tensiunii arteriale, iar nativii care știu că suferă de astfel de afecțiuni nu ar trebui să ignore niciun simptom. Dacă tratamentul nu este la îndemână, o sticlă cu apă rece aplicată pe ceafă poate oferi un ajutor temporar până la intervenția corespunzătoare.

Tot în această perioadă, influența lui Venus în Balanță îi va ajuta pe Capricorni să își regăsească echilibrul emoțional. Întâlnirile cu prietenii, plimbările și timpul petrecut în locuri liniștite vor avea un efect benefic asupra psihicului și îi vor ajuta să se relaxeze fără să apeleze la alcool sau alte excese.

Finalul lunii aduce o atmosferă mai calmă, însă și un nou avertisment. Excesele culinare pot avea consecințe serioase, iar consumul frecvent de fast-food poate favoriza acumularea kilogramelor în plus și, în timp, apariția obezității. În plus, Luna în Capricorn poate accentua irascibilitatea și poate încetini digestia sau funcționarea bilei.

Pentru a evita aceste probleme, astrologii recomandă limitarea cafelei foarte tari, a băuturilor alcoolice și carbogazoase și adoptarea unui stil de viață cât mai echilibrat pe parcursul întregii luni.

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