Clipe grele pentru Celia după despărțirea de soțul ei: „Nu sunt nici prima, nu sunt nici ultima”

Despărțirea de tatăl copiilor continuă să lase urme adânci în viața Celiei (41 de ani). Artista a recunoscut că traversează una dintre cele mai grele perioade din viața sa și că îi este greu să își găsească echilibrul. Deși totul pare o luptă continuă, cântăreața nu și-a pierdut speranța și încrederea în Dumnezeu.

În primăvara acestui an, Celia a confirmat oficial divorțul de tatăl celor doi copii ai săi. La scurt timp după anunț, artista și fostul partener au fost surprinși împreună într-o vacanță, iar mulți au crezut că și-au mai acordat o șansă. Realitatea este însă alta.

Despărțirea a marcat-o pe Celia

Recent, artista a povestit despre perioada complicată prin care trece și despre lupta pe care o duce zi de zi. Aceasta a spus că este la pământ după divorț și că speră ca Dumnezeu să aducă soarele și pe strada ei.

„Eu în momentul de față, într-adevăr, sunt într-o perioadă destul de dificilă a vieții mele, dar sunt foarte ancorată în Dumnezeu. Am lăsat tot greul în mâinile Lui și nu îmi mai fac probleme”, a declarat Celia.

Artista a mai spus că despărțirea și faptul că a fost nevoită să-și reconstruiască viața de la zero au zguduit-o din temelii. Chiar și așa,ea încearcă să privească înainte și este convinsă că va depăși această încercare.

„E o schimbare în faptul că m-am despărțit de soțul meu, faptul că am luat-o de la capăt, sunt mai multe lucruri care m-au dat de toți pereții, dar toți trecem prin asta. Nu sunt nici prima, nu sunt nici ultima, am încredere că Dumnezeu e alături de mine orice ar fi de acum încolo, așa că mergem înainte.”, a mai spus artista.

„M-am pierdut pe mine”

Unul dintre cele mai sensibile subiecte rămâne impactul divorțului asupra copiilor. Celia și fostul soț au împreună un băiat de 13 ani și o fetiță de 4 ani, iar artista a recunoscut că separarea a fost greu de înțeles pentru amândoi. Cu toate acestea, ea încearcă să le ofere stabilitate și încredere că lucrurile vor merge înainte.

„Băiatul meu face 13 ani, iar fetița are 4 ani. E o etapă frumoasă. El acum e mai pe val, s-a întâmplat să fie și bulversantă despărțirea noastră, probabil pentru ambii copii, dar mergem înainte și exact cum spuneam, toți suntem mișcați de vânt în dreapta și stânga, important e să ne menținem pozitivi, cu credință în Dumnezeu, și să mergem înainte.”, a explicat Celia.

Celia a mai spus că, ani la rând, a încercat să fie soția perfectă și că în tot acest timp a uitat complet de propria persoană. Artista a mărturisit că și-a pus familia pe primul loc, iar cariera și propriile nevoi au trecut în plan secund.

„Mi-am dorit atât de mult să fiu cea mai bună ca soție, încât m-am pierdut pe mine. Mi-am dorit mult să fie bine. Mi-am dorit toată viața o iubire până la sfârșit, dar ceva nu a fost ok. Am încercat să mă schimb pe mine, dar atunci când nu ești tu, nimic nu se leagă. Cel mai frumos în viață este să fii iubit pentru ceea ce ești, nu să faci eforturi zi de zi. Am făcut eforturi până când nu am mai făcut. Nu cred că există familie fără greutăți. Toți acești ani am încercat să fiu de casă. (…) Am început să mă sting și ca femeie”, a declarat Celia, în cadrul unui podcast.

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