Marocanii vor să invadeze din nou Ceuta. Pe ce dată se pregătesc de asalt

Marocanii vor să invadeze din nou Ceuta! La doar câteva zile după tragedia care a șocat lumea întreagă, în urma căreia aproape 100 de oameni și-au pierdut viața încercând să ajungă în Ceuta, în Maroc începe să se contureze o nouă mobilizare de proporții.

Pe rețelele sociale circulă intens mesaje prin care marocanii sunt chemați să se îndrepte din nou spre enclava spaniolă pe 15 august, iar autoritățile urmăresc cu îngrijorare amploarea fenomenului.

Mesajele se răspândesc rapid pe Facebook, Instagram și TikTok, unde apar sloganuri precum „15/08” sau „al-hajma”, termen care în limba arabă înseamnă „ofensivă” sau „atac”. Punctul de întâlnire indicat în numeroase postări este orașul marocan Fnideq, aflat în apropierea frontierei cu Ceuta.

„Ne vedem cu toții acolo”, este unul dintre mesajele distribuite masiv pe internet, alături de imagini cu steagul Spaniei, valuri și înotători.

Marocanii vor să invadeze din nou Ceuta!

În paralel, pe rețelele sociale circulă întrebări precum „Cine merge pe 15?”, „Vești despre 15 august?” sau „Drumul către Ceuta”, în timp ce alte postări îi cheamă pe oameni la manifestații programate pentru data de 9 august.

„Întâlnirea noastră este pentru duminică, 9 august”, se poate citi într-unul dintre mesajele distribuite online.

Până în prezent, Ministerul de Interne din Maroc nu a comentat noile apeluri care se propagă în mediul online. Organizația spaniolă de verificare a informațiilor Maldita.es susține că mobilizarea este coordonată pe mai multe platforme.

„Apelul este lansat pe Facebook, este anunțat pe Instagram și este organizat pe WhatsApp”, subliniază organizația, care a identificat inclusiv mesajul: „Fraților, pe înserat și în zori pe 15 toată lumea intră…”.

Aproape 100 de persoane au murit

Noua mobilizare vine după cea mai gravă criză de migrație dintre Maroc și Spania din ultimii ani. Săptămâna trecută, zeci de mii de marocani au încercat să ajungă în Ceuta, mulți dintre ei traversând înot. Estimările oficiale vorbesc despre aproximativ 70.000 de persoane implicate.

Tragedia a avut consecințe dramatice. Potrivit autorităților, 75 de persoane au murit pe partea spaniolă, iar alte 11 și-au pierdut viața pe teritoriul marocan. ONG-ul Caminando Fronteras susține însă că numărul victimelor descoperite în apele marocane este și mai mare.

Anchetatorii consideră că rețelele sociale au avut un rol esențial în mobilizarea oamenilor, după ce au fost distribuite masiv mesaje precum „porțile Ceutei sunt deschise”, „astăzi este ziua” și „Veniți”, informații care s-au dovedit false și care au contribuit la producerea tragediei. După câteva zile de tăcere, Ministerul de Interne de la Rabat a recunoscut că dezinformarea din mediul online a fost unul dintre factorii care au alimentat această criză.

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