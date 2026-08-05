Loredana Chivu și Simona Trașcă, acuzate de Andreea Duță că au vrut să îi fure iubitul sponsor! Fosta noră a lui Sile Cămătaru le mitraliază pe cele mai bune prietene!

Bombă pe piața mondenă! Andreea Duță, fosta noră a lui Sile Cămătaru, ar fi fost trădată de Loredana Chivu și Simona Trașcă. S-a întâmplat după o vacanță în Spania, acolo unde cele două dive au fost invitate de prietena lor cea mai bună. Când au revenit în România, ar fi ”lovit” cu un mesaj către iubitul spaniol al celei care le făcuseră zile însorite în Peninsula Iberică! CANCAN.RO are toate detaliile.

Fosta noră a lui Sile Cămătaru și-a refăcut viața după divorț. Sunt ani buni de când spaniolul pe care l-a cucerit îi face toate poftele, după ce i-a închiriat un apartament, pentru a o avea, mai mereu, lângă el. Iar Andreea a decis că România nu mai e țărișoara în care să-și duce traiul, ci doar o vizitează.

Andreea Duță le-a invitat în vacanță în Spania pe Loredana Chivu și Simona Trașcă, dar ele ar fi trădat

Sigur, nu a rupt legăturile cu prietenele de-o viață, iar Loredana Chivu și Simona Trașcă figurează în capul listei. Acum, putem întoarce lista cu susul în joc. Asta după episodul neverosimil în care cele două dive și-ar fi trădat prietena: ar fi atentat la iubitul ei!

Povestea începe odată cu invitația venită de la Andreea Duță, prin care Loredana și Simona erau chemate în Spania, pentru a petrece o frumusețe de vacanță. Zis și făcut! Cele două au aterizat pe tărâm iberic, iar iubitul Andreei le-a făcut imediat cazarea la un hotel de cinci stele! Ce mai, le-a răsfățat din prima! Dar de acolo ar fi încolțit primele intenții nelalocul lor.

Chivu și Trașcă ar fi atentat la spaniolul Andreei Duță

Când au deschis televizorul, a apărut mesajul de ”bun venit” din partea hotelului, astfel, au aflat numele spaniolului Andreei. Nu au spus nimic, s-au bucurat de vacanță și au revenit în România, după pupături și mulțumiri aduse Andreei Duță. Odată ajunse acasă, Chivu și Trașcă ar fi căutat pe Instagram profilul spaniolului, ba chiar i-ar fi trimis și un mesaj! Unul în care i-ar fi adresat o rugăminte și, apoi, o întâlnire. Doar că spaniolul i-ar fi arătat mesajele Andreei, spunându-i: ”uite ce prietene bune ai. Se dau la mine!”

Fostei nore a lui Sile Cămătaru nu i-ar fi venit să creadă că, după ce le-a făcut o vacanță ca o lună de miere, Chivu și Trașcă i-au făcut așa ceva. Ea s-ar fi plâns mai multor prietene comune despre uluitoarea tentativă a divelor de a-i fura iubitul, astfel că toată lumea mondenă din Capitală ar fi aflat picanteriile poveștii neverosimile.

”Ne-a omorât cu povestea asta, ca au vrut sa-i fure sponsorul, că-i iau pâinea copilului de la gură, că le-a luat în vacanță, iar ele s-au pretat la așa ceva. Dar să vezi dacă o afla ăla mai multe lucruri, ce face ea cu bărbații în România, ce se va întâmpla. O lasă amărâtă pe stradă”, a fost discuția dintre două amice comune ale Andreei Duță.

Loredana Chivu, Simona Trașcă și Andreea Duță fac declarații exclusive: „Nu s-a pus problema de așa ceva”

CANCAN.RO le-a contactat pe toate trei pentru a le afla punctul de vedere. Simona a fost prima care a răspuns apelului reporterilor noștri și a negat informația.

„Nu este deloc adevărat. Nu ne-am certat sub nicio formă și nu există să mă dau la iubitul prietenei mele. Eu m-am căsătorit, nu se pune problema de așa ceva. Noi mereu ne-am respectat în prietenii. Cine v-a zis așa ceva inventează, nu există nici măcar să ne fi pus problema asta. Cei care au zis asta, vor doar să facă rău”, a spus Simona Trașcă.

Loredana Chivu a susținut și ea exact aceeași versiune ca a prietenei ei. Șatena spune că nu îi stă în caracter să facă așa ceva, cu atât mai puțin cu prietene atât de bune cum îi este Andreea. Lore a punctat că ea își respectă prietenele care în timp s-au triat, deci i-au rămas cele mai apropiate acum.

„Mi se pare o aberație, nu înțeleg de ce să minți și să scoți o asemenea bârfă inventată. Nu este adevărat, se poate verifica ușor asta. Noi avem poze împreună, story. Suntem prietene, nu ne furăm bărbații între noi, ne respectăm. E deplasat și de prost gust. Simona e măritată, Andreea a fost la nunta ei. Eu îmi văd de treaba mea, pentru mine bărbații prietenelor mele nu există, nu se pune problema de așa ceva!”, a spus Loredana Chivu.

Andree Duță, presupusa „victimă” a celor două, susține că într-adevăr nu mai are aceeași relație cu Loredana și Simona ca în trecut, dar pur și simplu din cauza faptului că s-a mutat în Spania, nu din alte motive.

„Eu știu de unde sunt pornite aceste lucruri, ele sunt prietenele mele, nu e cazul de așa ceva. Nu sunt lucruri adevărate, o femeie căreia i s-ar fi întâmplat așa ceva, ar fi spus. Eu am familia mea, am copilul meu și am prietene bune și corecte. Am fost la Simona la nuntă, cu Loredana vorbesc tot timpul. Nu ne mai vedem atât de des pentru că eu m-am mutat în Spania, dar nu suntem certate”, a spus Andreea Duță pentru CANCAN.RO.

Așadar, povestea pare cusută cu ață albă, dacă s-a întâmplat ceva între ele sau pur și simplu au fost alte persoane care au dorit a le strica prietenia, rămâne de văzut.

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