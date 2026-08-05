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Ce preț are un bilet de tren din București către Istanbul, Sofia sau Varna

De: Simona Vlad 05/08/2026 | 17:16
Ce preț are un bilet de tren din București către Istanbul, Sofia sau Varna
Trenuri noi vor ajunge în România / Sursa foto: Freepik
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Vești bune pentru românii care preferă să călătorească cu trenul. CFR Călători a relansat cursele internaționale directe de vară către Bulgaria și Turcia. Trenurile circulă zilnic din București spre Varna, Sofia și Istanbul, până în luna octombrie.

Noile rute sunt o alternativă pentru cei care vor să evite zborurile scurte. În plus, prețurile pornesc de la 27 de euro pentru o călătorie dus.

CFR Călători a relansat trenurile internaționale de vară

Operatorul feroviar a repus în circulație serviciul internațional sezonier „România”. Astfel, călătorii pot ajunge direct din București în trei destinații populare. Este vorba despre Varna și Sofia, din Bulgaria, dar și Istanbul Halkalı, din Turcia. Cursele sunt disponibile zilnic pe perioada sezonului estival. Acestea vor circula până pe 12 octombrie. Pentru ruta către Varna, ultimele plecări din destinație vor avea loc pe 11 octombrie.

Potrivit CFR Călători, trenurile oferă o variantă confortabilă și accesibilă pentru vacanțele din această vară. Tot mai mulți europeni aleg transportul feroviar internațional. Interesul pentru trenurile de noapte și călătoriile pe distanțe medii este în continuă creștere. Biletele pot fi cumpărate cu până la 90 de zile înainte de plecare. Acestea sunt disponibile pe site-ul CFR Călători, în gări și în agențiile autorizate. Rutele sunt incluse și în rețeaua Interrail.

Ruta București – Varna

Trenul pleacă din București Nord la ora 10:46. Sosirea în Varna este programată la ora 19:56. Călătoria durează aproximativ 9 ore și 10 minute. La întoarcere, trenul pleacă din Varna la ora 09:30. Ajunge în București la ora 16:56. Prețul unui bilet la clasa a doua începe de la 27 de euro, pentru un singur sens.

Ruta București – Sofia

Trenul pleacă din București Nord la ora 10:46. Ajunge în Sofia la ora 20:41. Durata călătoriei este de aproximativ 9 ore și 55 de minute. La retur, garnitura pleacă din Sofia la ora 07:00. Sosirea în București este programată pentru ora 16:56. Un bilet la clasa a doua costă de la 33,60 euro, pe sens.

Ruta București – Istanbul

Trenul internațional către Istanbul pleacă din București Nord la ora 10:46. Ajunge la gara Istanbul Halkalı la ora 09:56, în dimineața următoare. Călătoria durează aproximativ 23 de ore și 10 minute. La întoarcere, trenul pleacă din Istanbul la ora 20:00. Ajunge în București la ora 16:56, în ziua următoare. Un loc într-un vagon cușetă, cu patru locuri, costă de la 57,80 euro pentru un singur sens.

Românii care folosesc abonamente Interrail pot călători și pe aceste rute, potrivit CFR Călători.

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