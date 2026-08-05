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Fenomenul rar Omega a pus stăpânire pe România. Meteorologii ANM anunță temperaturi record în următoarele zile

De: Denisa Crăciun 05/08/2026 | 17:46
Temperaturi record în România
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Administrația Națională de Meteorologie vine cu o avertizare importantă pentru bucureșteni. Prognoza specială pentru Capitală este valabilă până sâmbătă, 8 august, la ora 10:00. Specialiștii spun că va avea loc un fenomen neobișnuit, care va aduce un val de căldură extrem în prima parte, iar în a doua parte a intervalului vor apărea fenomene de instabilitate atmosferică.

Administrația Națională de Meteorologie anunță că în toată țara va fi prezent fenomenul Omega, care aduce un val de căldură extremă și persistent. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul de 80 de unități.

În următoarele zile și până duminică, maxima va ajunge la 38 de grade Celsius, iar nopțile vor fi tropicale. Totuși, vremea se va schimba radical și asta pentru că se vor instala fenomenele de instabilitate atmosferică.

Fenomenul rar Omega a pus stăpânire pe România

Începând de joi, 6 august, de la ora 09:00 și până vineri, 7 august, ora 09:00, fenomenul Omega va face ravagii în țară. Termometrele vor arăta valori cuprinse între 37 și 38 de grade Celsius, cu minime de 19-21 de grade Celsius. În a doua parte a zilei, sunt așteptate intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze de 60-80 de km/h, averse de 5-10 l/mp, izolat posibil peste 15 l/mp, dar și descărcări electrice.

Pe de altă parte, de vineri și până sâmbătă, la ora 09:00, valul de căldură va continua, astfel că temperaturile maxime se vor situa în jurul a 35 de grade, iar cea minimă va fi de 19-21 grade Celsius pe timpul nopții. De asemenea, după-amiaza și seara vor fi posibile intensificări ale vântului, cu viteze de 50-60 km/h, descărcări electrice și averse de 5-10 l/mp.

În plus, de sâmbătă până duminică, temperatura maximă va fi de 34-35 de grade Celsius, iar în nopțile tropicale, minima va fi de 18-20 de grade Celsius. Pot apărea înnorări temporar accentuate, descărcări electrice, averse ce pot avea caracter torențial, intensificări ale vântului și vijelii.

Ce se întâmplă în Capitală

Pe lângă valul de căldură care va acapara întreaga țară, Capitala se află sub cod portocaliu de caniculă de miercuri, 5 august, până vineri, 7 august, la ora 10:00. Totodată, de joi, 6 august, în intervalul orar 12:00-21:00, va fi în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică, cu intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ.

VEZI ȘI: Prognoza meteo azi, 5 august 2026. Canicula se intensifică și atinge apogeul. Temperaturile urcă din nou până la 41 de grade

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