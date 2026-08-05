Schimbarea la Fața a Domnului. Ce rugăciune trebuie să citești pe 6 august

Joi, 6 august, românii sărbătoresc Schimbarea la Față a Domnului, ocazie în care credincioșii rostesc una dintre cele mai puternice rugăciuni pentru îndeplinirea dorințelor.

Schimbarea la Față a Domnului se sărbătorește în fiecare an pe data de 6 august și este marcată cu roșu în calendar, fiind una dintre cele mai importante din calendarul religios. În plin post al Adormirii Maicii Domnului, credincioșii au în această zi dezlegare la pește, vin și untdelemn.

Schimbarea la Față a Domnului, cea mai puternică rugăciune

Pe lângă tradiții și obiceiurile dina ceastă zi, credincioșii țin cont să înalțe către ceruri una dintre celem mai puternice rugăciuni – menită să le îndeplineacă dorințele. Rostirea rugăciunii reprezintă un moment important pentru creștinii ortodocși, ajutând la aducerea păcii interioare, la claritate și curățarea gândurilor.

Iată una dintre cele mai importante rugi care fac minuni în ziua de 6 august, cu prilejul Schimbării la Față a Domnului. Cuvintele îndreptate spre Mântuitor aduc pace interioară și îi fac pe toți cei care le rostesc să se simtă în siguranță ori de câte ori se simt lipsiți de apărare.

„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care locuieşti întru Lumina cea nepătrunsă, şi eşti Strălucire Slavei Tatălui şi Chip al Ipostasului Său! La plinirea vremii ai venit, Tu, pentru mila cea nespusă faţă de neamul omenesc cel căzut, Te-ai micşorat, chip de rob luând, Te-ai smerit pe sine, ascultător fiind chiar până la moarte.

Totuşi, înainte de Cruce şi de pătimirea cea de bunăvoie, în muntele Taborului, Te-ai Schimbat la Faţă, întru slava Ta dumnezeiască, înaintea sfinţilor Tăi ucenici şi Apostoli, ca atunci când Te vor vedea răstignit şi dat morţii să priceapă că pătimirea este de bunăvoie şi dumnezeiască.

Învredniceşte-ne şi pe noi, pe toţi, să prăznuim Preacurata Schimbare la Faţă cu inimă curată şi cu minte neîntinată, să urcăm în muntele Tău cel sfânt, în sălaşul sfintei Slavei Tale, unde este glasul curat al celor ce prăznuiesc, glasul nespusei bucurii, ca acolo, împreună cu sfinţii, Faţă către faţă, să vedem slava Ta, în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale şi să preaslăvim Preasfânt Numele Tău, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de Viaţă Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

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