Acasă » Știri » Schimbarea la Fața a Domnului. Ce rugăciune trebuie să citești pe 6 august

Schimbarea la Fața a Domnului. Ce rugăciune trebuie să citești pe 6 august

De: Irina Vlad 05/08/2026 | 17:40
Schimbarea la Fața a Domnului. Ce rugăciune trebuie să citești pe 6 august
Schimbarea la Fața a Domnului. Ce rugăciune trebuie să citești pe 6 august/ sursă foto: arhivă
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Joi, 6 august, românii sărbătoresc Schimbarea la Față a Domnului, ocazie în care credincioșii rostesc una dintre cele mai puternice rugăciuni pentru îndeplinirea dorințelor. 

Schimbarea la Față a Domnului se sărbătorește în fiecare an pe data de 6 august și este marcată cu roșu în calendar, fiind una dintre cele mai importante din calendarul religios. În plin post al Adormirii Maicii Domnului, credincioșii au în această zi dezlegare la pește, vin și untdelemn.

Schimbarea la Față a Domnului, cea mai puternică rugăciune

Pe lângă tradiții și obiceiurile dina ceastă zi, credincioșii țin cont să înalțe către ceruri una dintre celem mai puternice rugăciuni – menită să le îndeplineacă dorințele. Rostirea rugăciunii reprezintă un moment important pentru creștinii ortodocși, ajutând la aducerea păcii interioare, la claritate și curățarea gândurilor.

Iată una dintre cele mai importante rugi care fac minuni în ziua de 6 august, cu prilejul Schimbării la Față a Domnului. Cuvintele îndreptate spre Mântuitor aduc pace interioară și îi fac pe toți cei care le rostesc să se simtă în siguranță ori de câte ori se simt lipsiți de apărare.

„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care locuieşti întru Lumina cea nepătrunsă, şi eşti Strălucire Slavei Tatălui şi Chip al Ipostasului Său! La plinirea vremii ai venit, Tu, pentru mila cea nespusă faţă de neamul omenesc cel căzut, Te-ai micşorat, chip de rob luând, Te-ai smerit pe sine, ascultător fiind chiar până la moarte.

Totuşi, înainte de Cruce şi de pătimirea cea de bunăvoie, în muntele Taborului, Te-ai Schimbat la Faţă, întru slava Ta dumnezeiască, înaintea sfinţilor Tăi ucenici şi Apostoli, ca atunci când Te vor vedea răstignit şi dat morţii să priceapă că pătimirea este de bunăvoie şi dumnezeiască.

Învredniceşte-ne şi pe noi, pe toţi, să prăznuim Preacurata Schimbare la Faţă cu inimă curată şi cu minte neîntinată, să urcăm în muntele Tău cel sfânt, în sălaşul sfintei Slavei Tale, unde este glasul curat al celor ce prăznuiesc, glasul nespusei bucurii, ca acolo, împreună cu sfinţii, Faţă către faţă, să vedem slava Ta, în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale şi să preaslăvim Preasfânt Numele Tău, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de Viaţă Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

De ce Postul Sântămăriei este la fel de aspru ca Postul Mare. Când avem dezlegare la pește în august

Calendar ortodox: Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce rânduieli bisericești se țin astăzi

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât costă un abonament pentru șezlong în vara lui 2026 și ce valabilitate are, de fapt
Știri
Cât costă un abonament pentru șezlong în vara lui 2026 și ce valabilitate are, de fapt
Când primesc persoanele cu dizabilități banii de la stat în luna august
Știri
Când primesc persoanele cu dizabilități banii de la stat în luna august
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
Mediafax
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea Gândul. Ce ar fi făcut dacă s-ar fi aflat la putere în actuala criză energetică: ”Nu voi fura și nu voi trăda”
Gandul.ro
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea Gândul. Ce ar fi făcut dacă...
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Secretul pe care mulți turiști îl află abia în Grecia: cum poți sta pe șezlong fără să plătești pentru el
Adevarul
Secretul pe care mulți turiști îl află abia în Grecia: cum poți sta...
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză rară și o va studia la un institut de cercetare
Digi24
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză...
Nu intri în piscină dacă porți șort de baie. Regula care îi uimește pe turiști
Mediafax
Nu intri în piscină dacă porți șort de baie. Regula care îi uimește...
Parteneri
Cum arată astăzi Dana Nicolaescu, la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Transformarea care i-a surprins pe toți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi Dana Nicolaescu, la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Transformarea...
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport.ro
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Rețeta de gogoşi delicioase de post a Ornelei Pasăre! Care e ingredientul secret? Solista ține tot Postul Sfintei Mării
Click.ro
Rețeta de gogoşi delicioase de post a Ornelei Pasăre! Care e ingredientul secret? Solista ține...
Ce spune Călin Georgescu despre ideea adoptării monedei euro, după anunțul lui Nicușor Dan
Digi 24
Ce spune Călin Georgescu despre ideea adoptării monedei euro, după anunțul lui Nicușor Dan
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai eliberează cartea de identitate model 1997
Digi24
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai...
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
Promotor.ro
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
iPhone 18 Pro și Pro Max: noi detalii și disponibilitate
go4it.ro
iPhone 18 Pro și Pro Max: noi detalii și disponibilitate
Studenta care a sfidat regimul lui Hitler și a plătit cu viața
Descopera.ro
Studenta care a sfidat regimul lui Hitler și a plătit cu viața
World of Warships Legends sărbătorește 7 ani de existență cu activități festive și recompense
Go4Games
World of Warships Legends sărbătorește 7 ani de existență cu activități festive și recompense
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea Gândul. Ce ar fi făcut dacă s-ar fi aflat la putere în actuala criză energetică: ”Nu voi fura și nu voi trăda”
Gandul.ro
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea Gândul. Ce ar fi făcut dacă s-ar fi...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cât costă un abonament pentru șezlong în vara lui 2026 și ce valabilitate are, de fapt
Cât costă un abonament pentru șezlong în vara lui 2026 și ce valabilitate are, de fapt
Când primesc persoanele cu dizabilități banii de la stat în luna august
Când primesc persoanele cu dizabilități banii de la stat în luna august
Cât a plătit o turistă pentru o cafea și o prăjitură în stațiunea Sozopol din Bulgaria
Cât a plătit o turistă pentru o cafea și o prăjitură în stațiunea Sozopol din Bulgaria
Un dublu campion s-a însurat pentru a treia oară, la 61 de ani! Aleasa inimii lui e mai tânără cu ...
Un dublu campion s-a însurat pentru a treia oară, la 61 de ani! Aleasa inimii lui e mai tânără cu 19 ani decât el
De la ce ar fi pornit incendiul care a mistuit „Palatul Vrăjitoarelor”. Cum au încercat copiii ...
De la ce ar fi pornit incendiul care a mistuit „Palatul Vrăjitoarelor”. Cum au încercat copiii Vanessei să stingă focul
Copilăria presărată de drame a Alinei Pușcău: „Tatăl meu a fost alcoolic și o abuza pe mama.” ...
Copilăria presărată de drame a Alinei Pușcău: „Tatăl meu a fost alcoolic și o abuza pe mama.” Ce accident a suferit la 6 ani
Vezi toate știrile