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Dan Negru i-a dat peste nas lui Virgil Ianțu, după ce l-a ironizat în văzul tuturor! „Vin cu o explicație…”

De: Emanuela Cristescu 05/08/2026 | 17:34
Dan Negru i-a dat peste nas lui Virgil Ianțu, după ce l-a ironizat în văzul tuturor! „Vin cu o explicație...”
Dan Negru i-a dat peste nas lui Virgil Ianțu, după ce l-a ironizat în văzul tuturor! „Vin cu o explicație...”
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Ironia lansată de Virgil Ianțu pe scena galei dedicate Zilei Timișoarei nu a rămas nepedepsită. După ce prezentatorul a făcut o aluzie evidentă la adresa lui Dan Negru, acesta a venit cu un mesaj tranșant și a explicat de ce a refuzat titlul de cetățean de onoare al orașului.

Totul a pornit în momentul în care Virgil Ianțu a primit titlul de cetățean de onoare al Timișoarei. Urcat pe scenă pentru a-și ridica distincția, prezentatorul nu s-a ferit să facă o remarcă ce a fost văzută ca o înțepătură directă la adresa lui Dan Negru, cel care anunțase anterior că nu acceptă o asemenea distincție.

„Eu măcar am calitatea să pot refuza. Alții refuză ce nu li s-a propus”, a spus Virgil Ianțu.

Dan Negru i-a dat peste nas lui Virgil Ianțu

La scurt timp, Dan Negru a explicat motivele pentru care a decis să spună „pas” propunerii. Prezentatorul a precizat că apreciază gestul, însă nu dorește ca numele său să fie asociat în vreun fel cu lumea politică.

„Vin cu o explicație după iureșul stârnit de «Negru – cetățean de onoare al Timișoarei» după ce lideri politici m-au propus. Mă onorează, dar resping orice asociere politică. Nu țin cu NIMENI! Mi se rupe de toți”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

Vedeta a explicat că, de-a lungul întregii sale cariere, a preferat să stea departe de jocurile politice și consideră că astfel de titluri ar trebui oferite doar în condiții foarte clare, fără influențe sau interese electorale.

Dan Negru i-a dat peste nas lui Virgil Ianțu, după ce l-a ironizat în văzul tuturor! „Vin cu o explicație...”
Dan Negru i-a dat peste nas lui Virgil Ianțu, după ce l-a ironizat în văzul tuturor! „Vin cu o explicație…”

„Faceți o regulă: cetățeanul de onoare să NU fi fost implicat în campania electorală a primarului care îi acordă distincția. Atunci vin și eu. Am și semnat hârtia!”, a transmis acesta.

„De ce m-aș încurca acum cu piticii?”

Dan Negru a lăsat de înțeles că nu intenționează să își schimbe poziția, indiferent de reacțiile apărute în spațiul public.

„În anii 90 am refuzat compania uriașilor politici de atunci. De ce m-aș încurca acum cu piticii? Pentru mine, insignele politice sunt insignifiante. Și detest felul în care oameni liberi sunt amestecați în țarcul celor plătiți politic”, a subliniat prezentatorul TV.

Postarea a adunat rapid mii de reacții, iar susținătorii lui Dan Negru i-au dat dreptate. Prezentatorul a revenit ulterior și cu un mesaj adresat celor care i-au apreciat poziția.

„Considerați numărul uriaș de like-uri ca pe o petiție oficială care vă cere să validați legea ca un cetățean de onoare să nu fi fost implicat în campania electorală a primarului care îi acorda distincția!”, a adăugat ulterior Dan Negru în comentarii.

VEZI ȘI: Virgil Ianțu l-a ironizat pe Dan Negru, în fața publicului: „Alții refuză ce nu li s-a propus”
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