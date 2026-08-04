Virgil Ianțu l-a ironizat pe Dan Negru, în fața publicului: „Alții refuză ce nu li s-a propus”

Nimeni nu se aștepta ca un moment festiv să se transforme într-un schimb de replici cu iz de scandal. Virgil Ianțu a fost premiat cu titlul de cetățean de onoare al Timișoarei, însă în loc să țină doar un discurs de mulțumire, prezentatorul a strecurat o înțepătură care a fost imediat asociată cu Dan Negru. Sala a reacționat pe loc, iar momentul a devenit unul dintre cele mai comentate ale serii.

Virgil Ianțu a urcat pe scenă pentru a primi distincția din partea primarului Dominic Fritz. Emoționat, acesta și-a început discursul într-o notă elegantă, însă câteva secunde mai târziu a lansat o replică ce a atras instant toate privirile.

Virgil Ianțu, mesaj tăios pentru Dan Negru

În timp ce vorbea despre titlul primit, prezentatorul a făcut o afirmație pe care mulți au interpretat-o ca fiind o săgeată directă către Dan Negru, cel care anunțase anterior că nu ar accepta aceeași distincție.

”Dragii mei, nu e un moment foarte ușor pentru cine ajunge în această poziție, în această postură. Vreau pentru început să mulțumesc Consiliului Local, să mulțumesc Primăriei, domnului primar, dar să știți că refuz să consider că premiul acesta sau acest titlu este doar al meu. V-ați speriat puțin, știu. Eu măcar am calitatea să pot refuza. Alții refuză ce nu li s-a propus”, a declarat Virgil Ianțu, pe scena evenimentului din Timișoara.

Replica a stârnit rumoare în sală și a fost suficientă pentru ca numele lui Dan Negru să fie adus imediat în discuție.

De unde a pornit tot scandalul

Înainte de gala organizată la Timișoara, Dan Negru publicase un mesaj în care spunea că nu ar accepta titlul de cetățean de onoare, explicând că nu consideră că îl merită și că astfel de distincții sunt, în opinia sa, asociate adesea cu zona politică.

”Mulțumesc, dar nu merit. Nu am susținut niciodată vreun proiect sau vreun om politic. Astfel de distincții sunt, de obicei, recompense politice acordate celor aflați în viață. Poate mă înșel, nu știu. (…) Nu mă pricep la chestii politice. Și NU mi-ar plăcea. Dar mă onorează gândul. Mulțumesc!”, a declarat Dan Negru, pe rețelele de socializare.

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