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BANCUL ZILEI | Un client cu adevărat nemulțumit

De: Emanuela Cristescu 04/08/2026 | 16:05
BANCUL ZILEI | Un client cu adevărat nemulțumit
BANCUL ZILEI | Un client cu adevărat nemulțumit
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Este marți, iar CANCAN ți-a pregătit un banc care te va face să râzi în hohote toată ziua. Uneori, câteva replici bine alese sunt suficiente pentru a-ți schimba starea de spirit și a-ți aduce zâmbetul pe buze. Bancul de astăzi are un final neașteptat și cu siguranță îți va face ziua mai frumoasă.

Clientul:
-Ce fel de restaurant e asta?
Ciorba nu mai este, felul doi nu mai este, desert nu mai este… aduceți-mi haina, vă rog!
Chelnerul:
-Este un restaurant cu specific românesc: nici haina nu mai este!

BANCUL ZILEI | Un client cu adevărat nemulțumit
BANCUL ZILEI | Un client cu adevărat nemulțumit

Alt banc memorabil

Doi prieteni călătoreau cu trenul. Vine conductorul.

– Biletele la control, va rog!
– Mă Gheorghe, noi avem belet?
– No.
– N-avem belet, domn controlor.
– Bani de amenda aveți?
– Mă Gheorghe, bani de amenda avem?
– No.
– N-avem bani, domn controlor.
– Va bateți joc de mine? Bilet nu aveți, bani nu aveți. Atunci, ce aveți?
– Ce-avem, mă Gheorghe?
– Avem abonament.

Un student intră la examen complet nepregătit

Profesorul îl întreabă:
— Spune-mi, ce este electricitatea?
Studentul stă pe gânduri și spune:
— Știam aseară, domnule profesor…
Profesorul, surprins:
— Cum adică știai aseară?
— Păi aseară am învățat, dar azi dimineață s-a luat curentul și s-a dus tot!
Profesorul oftează:
— Bine… Atunci spune-mi cine a inventat becul.
Studentul răspunde imediat:
— Vecinul meu.
— Cum adică vecinul tău?
— Păi în fiecare seară îl aud pe tata zicând: „Iar a aprins becul ăsta de vecin!”

Bulă se duce să ia sicriu pentru soacra-sa

Bulă îl întreabă pe vânzător:
– Ce fel de sicrie aveți?
– Avem sicrie din stejar cu mânere de aur la 6000 Iei.
– Prea scump, ceva mai ieftin nu aveți?
– Un sicriu de brad cu mânere de alamă la 4000 lei, e bine?
– Ceva mai ieftin nu aveți?
– Dar cât vrei, domne să cheltuiești?
– Cam 1000 lei!
– Atunci, adu soacra să-i montăm mânere!

Bulă și pepenii

Bulă avea o grădină de pepeni.
În fiecare zi, observă că un hoț îi fura din pepeni.
Supărat, într-o seară, pune un semn pe care scria:
«Unul dintre acești pepeni este infectat cu cianură», sperând că ii va ține pe hoți departe de grădina sa.
A doua zi, plin de nerăbdare, sosește la grădină și constată plin de bucurie că toți pepenii sunt la locul lor.
Însă, alături de semnul lui era alt semn pe care scria: «Nicio problemă, acum sunt doi»”.

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | Definiția amantei în 2026

 BANC | Bulă are probleme cu memoria

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