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Oamenii din Tulcea, trimiși în adăposturi după un nou mesaj RO-Alert

De: Emanuela Cristescu 04/08/2026 | 16:45
Oamenii din Tulcea, trimiși în adăposturi după un nou mesaj RO-Alert
Oamenii din Tulcea, trimiși în adăposturi după un nou mesaj RO-Alert
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Locuitorii din Tulcea au fost puși din nou în alertă după ce telefoanele au început să sune simultan, iar autoritățile au emis un mesaj RO-Alert extrem. Totul s-a întâmplat după ce sistemele Ministerului Apărării au detectat ținte aeriene în apropierea graniței cu Ucraina, iar populația a fost îndemnată să se pună imediat la adăpost.

Alarma a fost declanșată marți, 4 august, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a identificat, la ora 15:13, un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. În urma informațiilor primite, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar la ora 16:00 a fost transmis mesajul RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.

Oamenii din Tulcea, trimiși în adăposturi după un nou mesaj RO-Alert

Autoritățile au avertizat că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, iar alerta a fost emisă pentru o perioadă estimată de 90 de minute.

Oamenii au fost îndemnați să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturile de protecție civilă. În cazul în care nu există astfel de spații, recomandarea a fost ca cetățenii să rămână în locuințe, departe de geamuri și de pereții exteriori, până la încetarea alertei.

Mesaj RO-Alert în Tulcea
Mesaj RO-Alert în Tulcea /Foto: Arhivă

Nu este prima alertă din ultimele zile

Pe 30 iulie, locuitorii din aceeași zonă au primit un mesaj similar. Atunci, autoritățile au avertizat populația asupra riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian și au cerut oamenilor să se adăpostească. Ulterior, reprezentanții Ministerului Apărării au anunțat că ținta aeriană monitorizată a dispărut de pe radare după ce a evoluat în apropierea frontierei cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian al României.

Tensiunea din zonă a crescut și după incidentul din 24 iulie, când o dronă a intrat pe teritoriul României și a fost doborâtă. Specialiștii au precizat că aparatul semăna cu o dronă din seria Shahed, cunoscută în Rusia sub denumirea Geran-2, un model folosit frecvent în conflictul din Ucraina.

Potrivit șefului Statului Major, generalul Gheorghiță Vlad, echipele ajunse la fața locului au identificat rapid tipul aparatului, acesta fiind asemănător cu modelul de dronă care s-a prăbușit anterior într-un bloc din Galați. În acest moment, autoritățile monitorizează permanent situația din zona de frontieră și le recomandă locuitorilor să respecte toate indicațiile transmise prin sistemul RO-Alert și de instituțiile competente.

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