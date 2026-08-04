Decizie revoltătoare după moartea Anei Oroș. Nimeni nu răspunde penal pentru tragedie

În urmă cu mai bine de trei ani, moartea Anei Oroș a șocat întreaga țară. Femeia, în vârstă de 43 de ani, și-a pierdut viața după ce a fost atacată de o haită de câini în zona Lacul Morii din București. După o anchetă care a durat mai bine de doi ani, instanța și procurorii au stabilit cine poartă răspunderea în acest caz și au decis închiderea dosarului penal.

Tragedia s-a petrecut pe 21 ianuarie 2023, când Ana Oroș ieșise la alergare în apropierea Lacului Morii. La un moment dat, aceasta a fost atacată de mai mulți câini fără stăpân. În timpul atacului, una dintre mușcături i-a secționat artera femurală, iar femeia a murit în doar câteva minute, înainte ca medicii să îi mai poată salva viața.

Nu era însă primul incident de acest fel. Cu aproximativ opt luni înainte, Ana Oroș fusese atacată în aceeași zonă, reușind atunci să scape datorită intervenției a doi bicicliști. În urma acelui episod, ea a suferit răni la cap, torace, mâini și picioare, iar autoritățile au deschis o anchetă privind nerespectarea obligațiilor legale referitoare la prevenirea atacurilor canine.

Nimeni nu a fost tras la răspundere pentru moartea Anei Oroș

După decesul femeii, procurorii au început cercetări pentru ucidere din culpă, dosarul fiind preluat ulterior de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Investigațiile s-au întins pe o perioadă de doi ani și patru luni, iar în mai 2025 s-a dispus clasarea cauzei, motivându-se că fapta cercetată nu întrunea condițiile prevăzute de legea penală.

În timpul anchetei a fost analizată și activitatea Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București. Judecătoria Sectorului 6 a concluzionat că nu există dovezi ale unei neglijențe grave din partea instituției și nici o legătură directă între modul în care aceasta și-a îndeplinit atribuțiile și decesul Anei Oroș.

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