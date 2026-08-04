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Vești dureroase despre Alina Pușcău! Raluca Bădulescu și Cristina Postu îi sunt alături în lupta cu boala: “Știam despre situație de mai multă vreme, din păcate”

De: Carmen Gone 04/08/2026 | 16:08
Vești dureroase despre Alina Pușcău! Raluca Bădulescu și Cristina Postu îi sunt alături în lupta cu boala: “Știam despre situație de mai multă vreme, din păcate”
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Vestea despre problemele grave de sănătate cu care se confruntă Alina Pușcău a stârnit un val de reacții! Fosta concurentă de la „Asia Express” traversează una dintre cele mai cumplite perioade din viața sa, după ce a dezvăluit că medicii i-au decoperit mai multe tumori. Modelul internațional a vorbit cu lacrimi în ochi despre lupta pe care o duce și le-a cerut celor care o iubesc să se roage pentru ea. În aceste momente grele, oamenii apropriați îi sunt alături, iar Raluca Bădulescu și fosta sa parteneră din reality show-ul de la Antena 1, Cristina Postu, au făcut mărturisiri emoționante pentru CANCAN.RO. 

Alina Pușcău a făcut o dezvăluire care i-a îngrijorat profund pe cei care o urmăresc. Fosta concurentă de la „Asia Express” a mărturisit că trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce medicii i-au identificat mai multe tumori. Potrivit acesteia, una dintre formațiuni este localizată la sân, alte cinci au fost descoperite în zona axilei, iar boala s-a extins și la nivelul oaselor. (VEZI AICI) Vestea a venit ca un șoc pentru cei care o cunosc, iar oamenii apropriați nu au rămas indiferenți. Printre cei care îi transmit putere și speranță se numără cea mai bună prietenă a sa, Cristina Postu, cu care a făcut echipă pe „Drumul eroilor” , dar și Raluca Bădulescu care a vorbit pentru CANCAN.RO cu multă emoție despre Alina și despre lupta pe care aceasta o duce.

Raluca Bădulescu este alături de Alina Pușcău în aceste momente grele
Raluca Bădulescu este alături de Alina Pușcău în aceste momente grele

Raluca Bădulescu: „Alina are o magie cu care atinge inimile fiecăruia dintre noi.”

Raluca Bădulescu a mărturisit pentru CANCAN.RO că știa de situația prin care trece Alina Pușcău și a transmis că îi va fi alături necondiționat, indiferent de oră sau moment.

Știam despre situație de mai multă vreme, din păcate. Este unul dintre cei mai minunați oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Eu cred foarte mult în puterea lui Dumnezeu. Cred foarte mult în știință. Știu că doctorii de aici, din România, sunt foarte buni. Sunt alături de ea la orice oră din zi și din noapte, pe viață. Repet, este un om minunat. Sunt binecuvântată că am cunoscut-o și sunt alături de ea cu tot sufletul meu, cu tot sufletul din toată inima mea. Sunt sigură însă, că sunt alături foarte, foarte mulți oameni și foarte mulți prieteni pentru că, Alina are o magie cu care atinge inimile fiecăruia dintre noi. Adică toți cei care am avut ocazia să o cunoaștem, pe toți ne-a marcat cu fericire, cu minune, cu o glumă, cu o vorbă frumoasă. O susțin din tot sufletul ca și toți cei care o cunoaștem. Ne rugăm pentru ea! Să aibă încredere în doctori, în Dumnezeu și în toți cei care sunt alături de ea, care ne rugăm pentru ea și în toți cei care o admiră, care o văd, care o cunosc. Sunt sigură că o rugăciune și un gând frumos o vor ajuta. E un om minunat, căruia sigur i se va întâmpla o minune., a răspuns Raluca Bădulescu pentru CANCAN.RO

Cristina Postu a dezvăluit că Alina Pușcău încearcă să găsească o cale să fie puternică
Cristina Postu a dezvăluit că Alina Pușcău încearcă să găsească o cale să fie puternică

Cristina Postu: „Alina încearcă să găsească o cale să fie puternică!”

La rândul său, și cea mai bună prietenă a modelului, Cristina Postu a dezvăluit că vorbește tot timpul cu Alina și spune că, în astfel de momente, cuvintele sunt imposibil de găsit. Fosta concurentă de la „Asia Express” a spus că modelul încearcă să rămână puternică și să lupte în ciuda încercării prin care trece.

Eu vorbesc cu ea tot timpul. Noi ținem legătura. Nici nu știu ce e de spus în astfel de situații… Îmi pare foarte rău că trece prin asta! Îi dorim multă putere și suntem alături de ea. E o tragedie și nu merită nimeni, cu atât mai mult ea, care e un om atât de bun. Ea încearcă să găsească o cale să fie puternică. Numai ea știe ce e în sufletul ei. E un om pozitiv și o să încerce întotdeauna să lupte. Sunt alături de ea și știe cât de mult o iubim. Noi nu putem să facem nimic în situația asta, decât să ne rugăm. Oamenii sunt alături de ea!, a mărturisit Cristina Postu pentru CANCAN.RO

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