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Cum trece fiecare zodie peste o despărțire. Nativii care nu-și pot uita fostul partener

De: David Ioan 04/08/2026 | 16:22
Cum trece fiecare zodie peste o despărțire. Nativii care nu-și pot uita fostul partener
Cum trece fiecare zodie peste o despărțire. Nativii care nu-și pot uita fostul partener
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O despărțire reprezintă pentru mulți un moment de cotitură, iar modul în care oamenii reușesc să depășească ruptura diferă semnificativ. Unii își recapătă rapid stabilitatea emoțională și privesc spre un nou început, în timp ce alții rămân mult timp conectați la trecut și întâmpină dificultăți în a închide definitiv un capitol sentimental.

Specialiștii în astrologie susțin că semnul zodiacal poate influența felul în care o persoană gestionează durerea, atașamentul și procesul de vindecare. În acest context, a fost realizat un clasament al zodiilor, de la cele care resimt cel mai intens o despărțire până la cele care își revin cel mai repede.

Cum trece fiecare zodie peste o despărțire

Racul este considerat cel mai vulnerabil în fața unei rupturi. Investind profund în relație, își construiește viața în jurul partenerului, iar după separare retrăiește constant momentele trecute și se întreabă dacă situația ar fi putut avea un alt final. Deschiderea către o nouă relație apare greu.

Scorpionul, deși afișează forță și control, trăiește despărțirile cu intensitate. Nu uită ușor o iubire și nu trece rapid peste o dezamăgire, iar experiențele dureroase îi afectează mult timp încrederea în oameni.

Taurul, pentru care stabilitatea este esențială, resimte nu doar pierderea partenerului, ci și destrămarea planurilor de viitor. Acceptă cu dificultate schimbările și preferă să rămână singur până își regăsește echilibrul.

Peștii, romantici și sensibili, tind să idealizeze relațiile. După o despărțire, se concentrează pe amintirile frumoase și speră mult timp într-o împăcare, ceea ce le prelungește suferința.

Leul, deși încearcă să păstreze aparența de putere, este afectat atât emoțional, cât și în privința orgoliului. Are nevoie de timp pentru a-și reconstrui încrederea în sine, însă odată ce reușește, privește din nou cu optimism spre viitor.

Fecioara nu își exprimă ușor emoțiile, dar analizează în detaliu fiecare aspect al relației. Revine asupra discuțiilor și deciziilor, încercând să identifice momentul rupturii, ceea ce poate întârzia procesul de vindecare.

Capricornul își ascunde suferința în spatele responsabilităților și al muncii. Chiar dacă pare detașat, resimte profund pierderea unei relații în care a investit timp și speranțe.

Balanța, iubitoare de armonie, are nevoie de timp pentru a-și regăsi echilibrul emoțional. După ce acceptă schimbarea, este pregătită să înceapă un nou drum.

Nativii care nu-și pot uita fostul partener

Berbecul reacționează impulsiv și poate suferi intens la început, însă energia sa orientată spre acțiune îl ajută să depășească rapid momentul.

Gemenii se bazează pe comunicare și pe sprijinul prietenilor. Activitățile noi și interacțiunile sociale îi ajută să treacă mai ușor peste dificultăți.

Vărsătorul, independent prin natura sa, acceptă mai ușor finalul unei relații. Deși suferă, își redirecționează rapid atenția către proiecte personale și obiective de viitor.

Săgetătorul este considerat cel mai rapid în procesul de recuperare. Privește despărțirea ca pe o lecție și preferă să se concentreze pe noi experiențe, fără a rămâne blocat în trecut.

Astrologii subliniază că semnele de apă, precum Racul, Scorpionul și Peștii, trăiesc despărțirile cu intensitate, în timp ce zodiile de foc și aer își recapătă mai repede optimismul. Totuși, modul în care fiecare persoană depășește sfârșitul unei relații depinde și de maturitatea emoțională, experiențele anterioare și contextul în care s-a produs ruptura.

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