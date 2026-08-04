Tudor Spoitoru, condus pe ultimul drum de zeci de oameni. Gestul sfâșietor făcut de familie înaintea despărțirii definitive

Marți, 4 august, Tudor Spoitoru va fi condus pe ultimul drum și înmormântat la Cimitirul Ghencea 1, unde rudele i-au pregătit, cu mare durere, locul de veci. După zile de priveghi și lacrimi, apropiații s-au adunat la casa lui pentru ultimele clipe înaintea despărțirii. CANCAN.RO vă prezintă imaginile durerii.

UPDATE: Familia lui Tudor Spoitoru se află acum la biserică, unde are loc slujba de înmormântare. Copleșită de durere, soția acestuia nu s-a dezlipit nicio clipă de lângă sicriu și, printre lacrimi, i-a spus bărbatului alături de care și-a trăit viața: „M-ai distrus pe viață! Te-am iubit și te voi iubi mereu”. Au fost cuvintele grele ale unei femei care se pregătește să-și conducă soțul spre locul de veci.

După o noapte de priveghi și lacrimi, zeci de persoane s-au adunat din nou acasă la Tudor Spoitoru. Rude, prieteni și oameni care l-au cunoscut au venit să fie alături de familie și să-i aducă un ultim omagiu. Unii dintre cei prezenți poartă tricouri albe imprimate cu fotografia lui, iar în jurul casei au fost așezate zeci de coroane și aranjamente funerare.

Zeci de oameni, la casa lui Tudor Spoitoru

Imaginile din fața casei lui Tudor Spoitoru sunt copleșitoare. Mai multe camioane încărcate cu jerbe și coroane funerare au fost trase în fața casei, iar imaginile de mari dimensiuni cu Tudor Spoitoru sunt înconjurate de sute de flori albe.

Mesajele transmise de familie și de apropiați sunt simple, dar apăsătoare. „Nu te vom uita niciodată” este fraza care apare aproape peste tot, alături de fotografii în care Tudor Spoitoru este surprins în diferite momente ale vieții sale. Pe unul dintre panouri, acesta apare în fața unor porți deschise către cer, iar pe un altul este numit „legendă”.

Durerea se citește pe chipurile tuturor. Oamenii stau în grupuri, vorbesc încet și urmăresc pregătirile pentru plecarea cortegiului funerar. În mijlocul mulțimii, membrii familiei încearcă să pună la punct ultimele detalii, deși pentru ei aceasta este, fără îndoială, cea mai grea zi.

Toate mașinile au fotografia lui Tudor Spoitoru în geam

Familia s-a ocupat ca fiecare detaliu să păstreze vie amintirea lui Tudor Spoitoru. Toate mașinile care urmează să facă parte din cortegiul funerar au în geam aceeași fotografie cu acesta, însoțită de mesajul: „Dumnezeu să-l odihnească! Tudor Spoitoru, nu te vom uita niciodată”.

Imaginea este încadrată de porumbei albi și de o cruce, iar fotografia îl arată pe Tudor Spoitoru îmbrăcat elegant, în costum.

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