Momente de panică într-un bloc din Sectorul 3 al Capitalei. Un incendiu puternic a izbucnit într-un apartament situat la etajul 10. Focul a izbucnit pe strada Odobești. La sosirea pompierilor, flăcările se manifestau violent. Din apartament ieșeau cantități mari de fum.

Pompierii din cadrul ISUBIF au intervenit de urgență. La fața locului au fost trimise șase autospeciale de stingere. De asemenea, au intervenit o autospecială pentru salvări de la înălțime și una de descarcerare. În misiune au fost implicați și salvatorii din Detașamentul Special. Două echipaje SMURD au fost trimise în zonă.

45 de persoane au scăpat din calea flăcărilor

Înainte de sosirea pompierilor, 45 de persoane au reușit să se autoevacueze. Din fericire, până în acest moment nu au fost raportate victime.

Salvatorii au format echipe de căutare și verifică toate spațiile interioare. Reprezentanții ISUBIF au anunțat că incendiul a fost localizat. Intervenția continuă pentru lichidarea completă a focului și înlăturarea oricărui pericol.

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