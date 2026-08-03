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Accident teribil pe o șosea din vestul României. Autoturismul a ajuns într-o râpă

De: Emanuela Cristescu 03/08/2026 | 16:57
Accident teribil pe o șosea din vestul României. Autoturismul a ajuns într-o râpă
Accident teribil pe o șosea din vestul României. Autoturismul a ajuns într-o râpă
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Un accident grav a avut loc pe o șosea din vestul țării, după ce un autoturism a părăsit carosabilul și s-a prăbușit într-o râpă adâncă. Impactul a fost atât de puternic, încât șoferul a rămas încarcerat, iar intervenția salvatorilor a fost contracronometru.

Accidentul s-a produs pe drumul județean DJ 687, între Hunedoara și Călan. Din motive care urmează să fie stabilite de autorități, mașina a ieșit de pe carosabil și a căzut într-o râpă cu o adâncime de aproximativ trei metri. Martorii au alertat imediat serviciile de urgență, iar zona s-a umplut în scurt timp de echipaje de intervenție.

Accident grav în vestul țării

La fața locului au ajuns pompierii din cadrul Detașamentului Hunedoara, cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de primă intervenție și comandă, un echipaj SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean, cu medic. Prioritatea salvatorilor a fost scoaterea bărbatului dintre fiarele contorsionate ale autoturismului.

După o intervenție dificilă, victima a fost extrasă în siguranță și a primit îngrijiri medicale chiar la locul accidentului. Ulterior, bărbatul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului din Hunedoara, unde medicii i-au făcut investigații suplimentare pentru a stabili gravitatea leziunilor.

politie
Poliție. Sursa foto Social media

În paralel, pompierii au luat toate măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu, având în vedere avariile serioase suferite de autoturism.

Doi motocicliști au ajuns la spital

Un alt accident grav a avut loc pe DN 67C – Transalpina. Doi motocicliști au ajuns la spital după ce motocicletele pe care le conduceau s-au ciocnit violent în zona barajului Oașa.

„Poliţiştii Biroului Rutier Sebeş s-au deplasat la faţa locului şi au constatat că un cetăţean maghiar, în vârstă de 35 de ani, în timp ce conducea o motocicletă, pe DN 67C, la km 71, nu ar fi adaptat viteza, într-o curbă, şi a intrat în coliziune cu o motocicletă care circula regulamentar din sens opus, condusă de un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din judeţul Sibiu”, au transmis reprezentanţii IPJ Alba.

După impact, ambii motocicliști au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au arătat că niciunul nu consumase alcool.

„În urma evenimentului rutier, ambii conducători auto au suferit leziuni corporale ce au necesitat transportul la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate”, a precizat IPJ Alba.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

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