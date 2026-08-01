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Cum s-a produs accidentul în care a murit Constantin Covaciu, de fapt. Detalii de ultimă oră!

De: Elisa Tîrgovățu 01/08/2026 | 13:08
Cum s-a produs accidentul în care a murit Constantin Covaciu, de fapt. Detalii de ultimă oră!
Cum s-a produs accidentul în care au fost implicați jucătorii de la Dinamo 2. Ce au stabilit anchetatorii / Sursa foto: Social media
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Anchetatorii au conturat primele concluzii în cazul accidentului grav petrecut vineri în județul Argeș, în care a fost implicată echipa de juniori a clubului Dinamo.

Conform datelor furnizate de polițiști, una dintre variantele luate în calcul este că șoferul nu ar fi adaptat viteza la configurația drumului. Accidentul s-a produs într-o curbă ușoară, pe un tronson cu o înclinare accentuată. Acest lucru ar fi putut contribui la pierderea controlului asupra vehiculului.

Toate împrejurările în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Argeș au transmis că investigația este în plină desfășurare. Toate împrejurările în care s-a produs tragedia urmează să fie stabilite în urma cercetărilor efectuate de anchetatori.

„Din verificările preliminare, efectuate de polițiștii Biroului Rutier Câmpulung, s-a stabilit că un bărbat de 83 de ani, din Câmpulung, care conducea un microbuz pentru transport de persoane, pe str. Petre Zamfirescu din Câmpulung, având direcția de deplasare dinspre cartier Grui spre Stadionul Municipal Câmpulung, în împrejurări ce fac obiectul cercetărilor, posibil pe fondul neadaptării vitezei în curbă ușoară la stânga cu drum cu înclinație accentuată, a părăsit partea carosabilă spre dreapta sensului de deplasare și a intrat în coliziune cu un copac”, au transmis reprezentanții IPJ Argeș.

Sursa foto: Social media

Constantin Covaciu și-a pierdut viața

În urma accidentului, Constantin Covaciu, care făcea parte din staff-ul medical al echipei de juniori Dinamo, și-a pierdut viața. Acesta avea 57 de ani și îi însoțea pe tinerii sportivi în momentul producerii tragediei.

Bilanțul accidentului mai include alte 13 persoane rănite, printre care se numără șoferul microbuzului și șase dintre juniorii echipei, cu vârste între 15 și 18 ani. Toți răniții au fost preluați de echipajele medicale și au primit îngrijiri de specialitate. Conducătorul vehiculului a fost transferat la un spital din București pentru investigații și tratament.

Din cauza stării în care se afla după impact, șoferul nu a putut fi verificat cu aparatul etilotest la locul accidentului. În schimb, cadrele medicale i-au recoltat probe biologice, care vor fi analizate pentru a stabili dacă acesta consumase alcool înainte de producerea accidentului, rezultatele urmând să fie incluse în ancheta desfășurată de polițiști.

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