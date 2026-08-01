Recunoști tânărul din imagine?! Azi e unul dintre cei mai celebri chefi din România

Juratul de la Chefi la cuțite a publicat fotografia de la nuntă, iar fanii au rămas surprinși de cât de mult s-a schimbat! Iată cum arată acesta!

Chef Orlando Zaharia, unul dintre cei mai apreciați bucătari din România și jurat al emisiunii Chefi la cuțite, și-a emoționat urmăritorii din mediul online cu o postare specială. Bucătarul a marcat un moment important din viața personală, aniversând 22 de ani de căsnicie alături de soția sa, Mădălina. Cu această ocazie, el a publicat o fotografie de la nunta lor, imagine care i-a surprins pe mulți dintre cei care îl urmăresc astăzi.

Cum arăta Orlando Zaharia acum 20 de ani

De-a lungul celor peste două decenii de căsnicie, Orlando Zaharia și soția sa au preferat să își țină viața de familie departe de lumina reflectoarelor. Deși este o figură extrem de cunoscută în televiziune și în gastronomia românească, bucătarul a ales întotdeauna discreția atunci când a venit vorba despre viața personală. Tocmai din acest motiv, fotografia de la nunta sa a reprezentat o surpriză pentru fani, care au avut ocazia să îl vadă într-o ipostază rar întâlnită.

În fotografie, Orlando Zaharia apare îmbrăcat într-un costum elegant, cu un look complet diferit față de cel cu care publicul s-a obișnuit în ultimii ani. Tânărul de atunci are trăsături mult mai fine, părul scurt și un chip lipsit de barba care a devenit între timp una dintre trăsăturile sale distinctive. Alături de el se află soția sa, îmbrăcată într-o rochie clasică de mireasă, iar cei doi pășesc ținându-se de mână imediat după ceremonia religioasă.

În ultimii ani, Orlando Zaharia a devenit unul dintre cei mai apreciați bucătari din România și un nume important în industria gastronomică. Popularitatea sa a crescut și mai mult odată cu apariția în juriul emisiunii Chefi la cuțite, unde face echipă cu Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu.

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