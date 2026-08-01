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Schimbări majore în perioada 19 august 2026 – 6 martie 2028, potrivit astrologului Sanda Ionescu: „Crize financiare, o nouă monedă și atentate teroriste!”

De: Andrei Iovan 01/08/2026 | 13:25
Schimbări majore în perioada 19 august 2026 - 6 martie 2028, potrivit astrologului Sanda Ionescu: Crize financiare, o nouă monedă și atentate teroriste!
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Astrologul Sanda Ionescu ne spune că perioada cuprinsă între 19 august 2026 și 6 martie 2028 va marca o schimbare importantă la nivel colectiv și individual, odată cu intrarea Axei Nodurilor Lunare pe axa Leu–Vărsător. Potrivit acesteia, tranzitul Nodului Sud prin Leu și al Nodului Nord prin Vărsător aduce lecții despre renunțarea la vechi tipare și deschide calea către progres, inovație și transformare. La nivel socio-politic, situația se complică, iar astrologul trage un semnal de alarmă. 

Nodul Sud în Leu indică faptul că oamenii sunt chemați să lase în urmă orgoliul, aroganța și tendința de a pune propriile interese înaintea tuturor. Totodată, astrologul consideră că această perioadă favorizează renunțarea la superficialitate, la nevoia de spectacol și la obiceiul de a trăi peste propriile posibilități.

Sanda Ionescu trage un semnal de alarmă în legătură cu evenimentele care vor urma
Sanda Ionescu trage un semnal de alarmă în legătură cu evenimentele care vor urma

Relațiile lipsite de autenticitate ar putea deveni tot mai fragile, în timp ce iubirea, pasiunea pentru viață, speranța, legătura cu copiii și meritul personal rămân valori care trebuie cultivate.

Sanda Ionescu: „Pot apărea crize financiare, atentate teroriste”

Sanda Ionescu dezvăluie că Nodul Nord în Vărsător va pune accent pe tehnologie, progres, originalitate și meritocrație. Spiritul umanitar, prieteniile autentice și iubirea lipsită de așteptări vor deveni tot mai importante, iar domeniul științific ar putea cunoaște o perioadă de afirmare, în care persoane cu idei revoluționare vor ieși în prim-plan.

Axa Nodurilor Lunare marchează o schimbare majoră de destin planetar odată cu intrarea Nodului Sud în Leu și a Nodului Nord în Vărsător, în perioada 19 august 2026 – 6 martie 2028. Nodul Sud în Leu vorbește despre ceea ce trebuie lăsat în urmă: energia egocentrică, mândria, aroganța și tendința de a pune propriul interes în centrul universului, obiceiul de a ne întinde mai mult decât ne permit resursele, nevoia de spectacol, de „circ și pâine”, de dramatism și validare, sentimentul de superioritate care ascunde de multe ori mediocritatea, precum și relațiile superficiale, perioada favorizând inclusiv accentul pe celibat. În schimb, păstrăm tot ceea ce are valoare autentică: iubirea, pasiunea pentru viață, speranța, bucuria, relația cu copiii și standardele ridicate bazate pe merit și competență.

De cealaltă parte, Nodul Nord în Vărsător aduce progres, tehnologie, originalitate și meritocrație, încurajează spiritul umanitar și dorința de a-i ajuta pe ceilalți, pune accent pe prieteniile autentice și pe iubirea fără așteptări și susține dezvoltarea științifică, oferind contextul în care geniile și ideile revoluționare pot ieși la lumină. La nivel socio-politic, această axă poate aduce apariția unei noi monede, probleme de securitate teritorială, alegeri prezidențiale neașteptate care creează precedente, dizolvarea unor parlamente, proteste și revolte, fenomene naturale importante, crize financiare, atentate teroriste și situații în care unele state își doresc independența sau aleg să se desprindă din anumite alianțe.

Eclipsa de Soare în Leu, din 12 august, de tip disociat, amplifică dorința de schimbare și reformă, aducând autoritățile în lumina reflectoarelor și sub presiunea opiniei publice. La rândul ei, Eclipsa de Lună în Pești din 28 august readuce la suprafață fantomele trecutului și iluziile de care încă nu ne-am desprins complet, însă opoziția cu Fecioara transmite un mesaj puternic: ceea ce părea imposibil poate deveni posibil, a declarat Sanda Ionescu pentru CANCAN.RO. 

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