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Cod roșu de caniculă! Care sunt zonele vizate din România

De: Anca Chihaie 01/08/2026 | 14:01
Cod roșu de caniculă! Care sunt zonele vizate din România
Caniculă în România
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Valul de căldură se intensifică în România, iar începutul lunii august aduce cele mai ridicate temperaturi din această vară în mai multe regiuni ale țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod Roșu de caniculă pentru trei județe din vest, unde temperaturile vor atinge valori extreme, iar nopțile vor rămâne tropicale. Totodată, și Capitala va traversa mai multe zile cu vreme foarte caldă, urmând ca de la începutul săptămânii viitoare canicula să se instaleze și în București.

Avertizarea de Cod Roșu intră în vigoare sâmbătă, 2 august, la ora 10:00, și rămâne valabilă până duminică, 3 august, la ora 10:00. Cele trei județe vizate sunt Satu Mare, Bihor și Arad, unde meteorologii estimează că valul de căldură va continua fără întrerupere pentru a treia zi consecutivă.

ANM a emis Cod Roșu de caniculă!

În aceste zone sunt așteptate temperaturi comparabile cu recordurile înregistrate în prima decadă a lunii august. În județul Satu Mare, maximele vor ajunge la 37-38 de grade Celsius, în timp ce în Bihor și Arad mercurul din termometre va urca până la 39-40 de grade. Specialiștii avertizează că nivelul de disconfort termic va fi unul foarte ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic, ceea ce va face ca aerul să fie greu de suportat, mai ales în orele amiezii.

Nici pe timpul nopții temperaturile nu vor coborî semnificativ. Minimele se vor situa între 19 și 25 de grade, ceea ce înseamnă că locuitorii din vestul țării vor avea parte de nopți tropicale. Cele mai ridicate temperaturi nocturne sunt estimate în zona Dealurilor de Vest, unde răcirea aerului va fi aproape inexistentă.

În același timp, vremea călduroasă va continua și în Capitală. Deși Bucureștiul nu intră sub incidența Codului Roșu, meteorologii anunță că temperaturile vor crește treptat în următoarele zile, iar de marți orașul va fi afectat de un nou episod de caniculă.

În intervalul 1 august, ora 10:00 – 2 august, ora 9:00, temperaturile maxime vor ajunge la 32-33 de grade, iar minimele vor coborî până la 16-18 grade. Cerul va rămâne în mare parte senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Chiar dacă valorile nu vor fi extreme, senzația de căldură va fi accentuată din cauza umidității ridicate.

Pe parcursul zilei de 2 august și până în dimineața de 3 august, vremea va rămâne foarte caldă. Temperaturile maxime vor urca la 33-34 de grade, iar cele minime vor varia între 16 și 19 grade. Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic, ceea ce înseamnă că resimțirea temperaturii va fi mai mare decât cea indicată de termometre.

Duminică și în prima parte a zilei de luni, căldura se va menține la același nivel. Maximele vor fi în jurul valorii de 34 de grade, iar nopțile vor rămâne calde, cu temperaturi de 16-19 grade. Cerul va fi variabil, însă în cea mai mare parte a timpului va predomina vremea senină, fără șanse importante de precipitații.

Cele mai dificile condiții sunt prognozate pentru intervalul 4 august, ora 9:00 – 5 august, ora 10:00. În această perioadă, Capitala va intra într-un nou episod de caniculă, iar temperaturile maxime vor ajunge la 35-36 de grade Celsius. În plus, noaptea va deveni tropicală, cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade în multe zone ale orașului. Doar în zonele periferice se vor înregistra valori ușor mai scăzute, în jurul a 17 grade.

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