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Când începe MasterChef România 2026, de fapt. Anunțul făcut de Pro TV

De: Elisa Tîrgovățu 01/08/2026 | 12:07
Când începe MasterChef România 2026, de fapt. Anunțul făcut de Pro TV
Când începe „MasterChef România” 2026. Show-ul culinar revine cu schimbări majore și provocări spectaculoase / Sursa foto: Social media
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Începe o nouă aventură culinară la „MasterChef România”. Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, împreună cu Gina Pistol, sunt pregătiți să aducă un sezon plin de provocări, momente intense și competiții spectaculoase. Concurenții vor trece prin teste dificile, iar creativitatea și pasiunea pentru gastronomie vor fi ingredientele esențiale pentru preparate memorabile.

Mai mult decât o competiție culinară, noul sezon „MasterChef România” aduce în prim-plan povești de viață impresionante, provocări desfășurate în decoruri neașteptate și momente care vor testa limitele concurenților.

Pe lângă preparatele spectaculoase și jurizarea celor trei Chefi, participanții vor lupta pentru marele premiu de 75.000 de euro și pentru șansa de a câștiga titlul de MasterChef România 2026. Premiera va avea loc pe 7 septembrie 2026.

În premieră, 120 de concurenți vor găti simultan

Pentru prima dată în istoria unui show culinar din România, 120 de concurenți vor găti simultan în bucătărie pentru una dintre cele mai spectaculoase și dificile probe de până acum. Alături de ei va fi Gina Pistol, gazda care îi va susține pe parcursul întregii competiții. Ea a dezvăluit că noul sezon „MasterChef România” vine cu surprize încă din prima ediție.

„Este un sezon dinamic, îmi place foarte mult că ieșim din platou, mergem prin țară, prin locuri faine, mă simt ca în tabără alături de echipă”, a declarat prezentatoarea.

Sursa foto: Social media

„Totul se remodelează, se reinventează, practic este un alt fel de MasterChef. Noi vom fi căpitanii de echipă, avem trei șorțuri de aur, sunt multe elemente noi”, a adăugat Chef Cătălin Scărlătescu.

Sezonul 11 al emisiunii „MasterChef România” aduce o schimbare importantă în desfășurarea competiției. Probele nu vor mai avea loc exclusiv în studioul emisiunii. Acestea se vor desfășura în locații reale din mai multe regiuni ale țării. Concurenții vor găti în mijlocul comunităților și vor fi puși în situații care le vor testa rapiditatea și creativitatea.

MasterChef, în mai multe locații din țară

Noul sezon „MasterChef România” va purta concurenții în unele dintre cele mai spectaculoase zone ale țării. De la Castelul Bran și Mănăstirea Moldovița, până la peisajele de la Dubova, malul Dunării, București, baza Salvamont Maramureș sau litoralul de la Corbu.

Fiecare oprire va veni cu propriul set de reguli și provocări, inspirate de specificul locului. Participanții vor trebui să își adapteze stilul de gătit, să valorifice produse locale și să integreze în preparatele lor elemente care reflectă tradițiile și cultura gastronomică a fiecărei regiuni.

Prin această călătorie culinară, sezonul 11 aduce România în prim-plan. Astfel, transformă fiecare destinație într-o poveste despre gusturi, oameni și obiceiuri locale.

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