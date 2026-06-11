Cine gătește în casă la Sorin Bontea. Juratul de la MasterChef nu are niciun cuvânt în fața „rivalei” sale

Dacă în bucătăria MasterChef preparatele culinare ale lui Sorin Bontea sunt fără cusur, în bucătăria propriului cămin lucrurile stau total diferit. Juratul de la Pro TV a fost devansat de propria soție, cea pe care copiii au ridicat-o la rangul de bucătarul șef al casei.

Pe cât de exigent este în rolul de jurat în emisiunea MasterChef de la Pro TV, pe atât de modest este când vine vorba de familia sa. Sorin Bontea analizează tehnici complexe, texturi fine și platinguri demne de stele Michelin, însă când vine vorba de preferințele culinare ale copiilor săi, Miruna și Iulian, preparatele acestuia pierd în fața gustului autentic al mâncărurilor gătite de sotia sa.

Cine gătește acasă la Sorin Bontea?

Relația lui Sorin Bontea cu bucătăria de acasă se schimbă radical atunci când copiii lui își exprima preferințele. Oricât ar exersa juratul de la Master Chef, pentru Iulian și Miruna, preparatele gătite de mama lor nu pot fi înlocuite cu nimic. Întrebat cine dintre el și soția lui gătește mai bine, Sorin Bontea a recunoscut că cei care au dat verdictul final au fost copiii lui, care au crescut cu preparatele tradiționale gătite de mama lor, femeia fiind adevăratul Chef al casei. Juratul de la Pro TV își intră în rolul de masterchef abia când aceștia își doresc anumite feluri de mâncare mai sofisticate.

„Să știi că, uite, copiii mei au crescut cu mâncarea soției, nu cu mâncarea făcută de mine. Ea gătea acasă, pentru că eu am fost plecat. Și, dacă am avut perioade foarte lungi de timp în care eu am fost plecat, copiii au crescut cu mâncarea făcută de soția mea și cumva ei sunt obișnuiți cu gustul ei. Ce înseamnă mâncare gătită vine de la soția mea. Dacă vor paste, dacă vor să mai fac nu știu ce nebuneală sau așa… le fac eu! Dar mâncarea gătită… Iar noi mâncăm mâncare gătită acasă, să știi! Ne place mâncarea gătită. Fiica mea ne dă telefon: «Fă-mi supă, fă-mi ciorbă, fă-mi alea, fă-mi alea»…”, a declarat Sorin Bontea pentru Libertatea.

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